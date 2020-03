Nach Protesten in Bundesliga : „Fußball-Alltag“ wieder in Sicht?

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Diskutiert wurde am Donnerstag auch über die Grenzen zwischen freier Meinungsäußerung, Beleidigung und Diskriminierung. Die immer wieder gezeigten Plakate mit Hopps Konterfei im Fadenkreuz sorgten zuletzt für Spielunterbrechungen. Ein Urteil des DFB-Sportgerichts hatte den Widerstand in der Ultra-Szene ausgelöst: Fans von Borussia Dortmund dürfen für die nächsten zwei Jahre keine Spiele in Hoffenheim besuchen, weil sie das Fadenkreuz-Plakat trotz einer Bewährungsstrafe wieder in der Kurve gezeigt hatten. 2017 hatte der damalige DFB-Boss Reinhard Grindel dem DFB-Sportgericht empfohlen, keine Kollektivstrafen mehr auszusprechen. „Kollektivstrafen haben im deutschen Fußball noch nie ein Problem gelöst“, hatte die DFL am Mittwoch mitgeteilt. Der DFB verteidigte sich mit den Worten seines Vizepräsidenten Rainer Koch: „Es wurde im Übrigen immer klar kommuniziert, dass Zuschauerausschlüsse nicht kategorisch abgeschafft sind.“ Der DFB geriet in den vergangenen Tagen zunehmend unter Druck. Mit der Sitzung der AG Fankulturen wollte der Verband nun den „konstruktive Dialog“ auch „in dieser emotionalen Thematik“ aufnehmen und einen Diskurs starten, „welche Formen – auch der überspitzten – Kritik gangbar sind und wo eine rote Linie verläuft“.

Unterdessen glaubt Michael Gabriel, Leiter der bundesweiten Koordinationsstelle Fanprojekte, nach den vier Spielen im DFB-Pokal, dass sich die Proteste in den Fankurven verändern werden. „Mein Eindruck ist, dass da sehr viel als Selbstregulierung stattgefunden hat in den Fanszenen. Zwar wurden Protestbanner gezeigt, aber es wurde sehr genau darauf geachtet, dass bestimmte Grenzen nicht überschritten werden“, sagte Gabriel am Donnerstag dieser Zeitung: „Das ist bedeutsam, das muss man auch als Signal lesen, dass man nicht mehr eskalieren möchte.“ Zugleich würden die Fans allerdings deutlich machen, dass ihre Themen noch immer aktuell seien.