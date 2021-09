Emotionen beim 1. FC Köln : Wie der Modeste-Aufschwung beflügelt

Die Sache mit den Emotionen ist ein großes Thema beim 1. FC Köln, wo die Menschen sich am Samstagabend von einem atemraubenden Fußballspiel mitreißen ließen. Nach Jahren der Tristesse begeistert die Kölner Mannschaft ihr Publikum mit einer geradezu abenteuerlichen Spielweise, die tief in der Nachspielzeit beinahe mit einem verrückten Höhepunkt, dem 2:1-Siegtreffer gegen RB Leipzig, belohnt worden wäre. Doch Ondrej Duda misslang der Versuch, den Ball aus wenigen Metern ins beinahe leere Tor zu schieben. Die Leute schrien, sie rauften sich die Haare, sie waren entsetzt über diese verpasste Chance und zugleich fasziniert davon, dass so ein hochklassiges Drama mit so einer Pointe überhaupt möglich ist an diesem gebeutelten Bundesliga-Standort. Und mittendrin befand sich Anthony Modeste, der noch mehr als alle anderen hin und her gerissen war zwischen lauter widersprüchlichen Gefühlen.

Als dem 33 Jahre alten Stürmer nach 53 Minuten das 1:0 gelungen war, blickte er zum Himmel und weinte. „Mein Papa hat heute Geburtstag. Das sind sehr viele Emotionen für mich. Ich habe meinen Papa vor drei Jahren verloren“, erklärte Modeste später vor den Kameras bei Sky, wo er abermals in Tränen ausbrach. In anderen Momenten dieses Fußballnachmittags hatte er aber auch vor Glück gestrahlt, denn der Franzose gehörte zu den Stärksten unter den Helden, die dieses Spektakel ge­boten hatten. Sein Treffer war brillant gewesen: Bewegung in den Rückraum Richtung Elfmeterpunkt, Blick zum Ball, präziser Schuss in den Winkel.