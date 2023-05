Aktualisiert am

Wie Heidenheim es bis in die Bundesliga schaffte

Der Aufstieg des 1. FC Heidenheim in die Beletage des deutschen Fußballs ist das Ergebnis jahrzehntelanger Arbeit. Was für ein Verein kommt da auf die Bundesliga zu?

Es ist ein strammer Marsch hinauf zum Stadion des 1. FC Heidenheim. Vom Bahnhofplatz vorbei am Kino und durch den Schlosspark, dann immer geradeaus den ansteigenden Weg entlang bis zur Anhöhe über der Brenz, wo dieser Fußballklub beheimatet ist, der einst in der Oberliga Baden-Württemberg eine Reise begann, die ihn nun bis in die Fußball-Bundesliga geführt hat.

Jan Ehrhardt Sportredakteur.



Diese Reise verlief in Etappen, „Schritt für Schritt, einer nach dem anderen“, wie der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald das im Gespräch mit der F.A.Z. ausdrückt und damit unbewusst Parallelen zieht zum Marsch hinauf zur Arena mit ihren 15.000 Plätzen, in der in der kommenden Saison Mannschaften wie der FC Bayern München oder Borussia Dortmund zu Gast sein werden.