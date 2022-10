Er will den FC Bayern ärgern : Was André Breitenreiter auszeichnet

Sein erstes Bundesligator hat André Breitenreiter am 17. September 1994 mit 20 Jahren für den Hamburger SV in seinem ersten Bundesligaspiel beim 1:1 gegen den FC Bayern in München geschossen. Beim 2:1-Heimsieg des HSV gegen den deutschen Fußballrekordmeister in der darauffolgenden Spielzeit traf er am 11. Februar 1996 noch einmal gegen die Münchner. Auch 2001 gewann er in seiner Erstliga-Abschiedssaison als Spieler mit der damals trotzdem abgestiegenen Spielvereinigung Unterhaching 1:0 gegen den großen Nachbarn und wurde dabei spät eingewechselt.

Bundesliga Liveticker

Spricht man mit dem jetzigen Trainer der TSG 1899 Hoffenheim, erinnert er sich an „den einen oder anderen Sieg“, den er als Profi gegen die Bayern gefeiert hat, eher beiläufig.

Der 49 Jahre alte Niedersachse, der den Fußball klassenunabhängig liebt, hat sich ja längst der zweiten großen Berufung verschrieben, die sein Sport bietet: der Trainerprofession. Breitenreiter, der den SC Paderborn 2014 erstmals in die Bundesliga führte und mit den Ostwestfalen ein Jahr später wieder abstieg, 2016 mit dem FC Schalke 04 als Bundesliga-Fünfter die Qualifikation für die Europa League schaffte und dann trotzdem gehen musste, 2017 mit seinem Heimatverein Hannover 96 in die Bundesliga zurückkehrte und im Januar 2019 nach einer Reihe von Niederlagen entlassen wurde, ist nun wieder, in den Diensten der TSG Hoffenheim, daheim in der deutschen Eliteklasse.

Zurückgekehrt nach einer triumphalen Saison mit dem FC Zürich in der schweizerischen Super League, gekrönt mit dem Meistertitel. Er hat die Nordbadener bisher ziemlich gut durch die Saison navigiert und für den Augenblick auf den Champions-League-Qualifikationsplatz vier geführt. An diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) könnte ihm in der Sinsheimer Arena ein erstes, kleines Meisterstück glücken: sein erster voller Erfolg als Trainer in einem Duell mit dem Serienmeister Bayern München. Seinem Verein ist dieses Kunststück seit dem Erstliga-Aufstieg 2008 immerhin schon viermal gelungen.

Breitenreiter war lange ein Suchender

Die Visite des derzeitigen Tabellenzweiten, angeführt vom vormaligen TSG-Coach Julian Nagelsmann, wird Breitenreiter sicher nicht dazu verführen, den Münchnern noch einmal so herzlich für ihren Besuch zu danken wie nach der 0:6-Heimniederlage mit den Paderbornern am 21. Februar 2015, als er sich seinem großen Kollegen Pep Guardiola gegenüber allzu ehrerbietig geäußert hatte: „Vielen Dank für das tolle Erlebnis.“

Breitenreiter gehört längst selbst zu den lebenserfahrenen Trainern, denen ein erkennbares Selbstbewusstsein zu eigen ist. Auch, weil er dem Fußball zum Ende seiner Spielerlaufbahn als uneigennütziger Basisarbeiter treu geblieben ist: bei Oberliga- und Regionalligaklubs wie dem SC Langenhagen, Hessen Kassel, damals noch Holstein Kiel, dem BV Cloppenburg und schließlich dem TSV Havelse.

Er hat dazu noch auf anderen Spielfeldern seines Sports gearbeitet. Zum Beispiel als er für den zwischen 2006 und 2010 in der zweiten Bundesliga angesiedelten 1. FC Kaiserslautern dessen norddeutsche Gegner mit dem analytischen Blick des Fachmanns beobachtete. Breitenreiter hat dazu die Fußballschule von Hannover 96 für eine Weile mitgeleitet sowie eine in Frankfurt ansässige Sportagentur geführt und dabei Profis in ihrer Karriereplanung unterstützt.