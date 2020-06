Widerstand gegen Clemens Tönnies : „Schalke ist kein Schlachthof!“

Ins Stadion dürfen die Anhänger des FC Schalke weiterhin nicht, doch der Leidensdruck ist mittlerweile so groß, dass sie sich trotzdem am kommenden Samstag versammeln wollen, um ihren Zorn zu proklamieren. „Schalke ist kein Schlachthof! Gegen die Zerlegung unseres Vereins“ lautet das Motto, unter dem mehrere Fanorganisationen zum Protest aufgerufen haben, der sich nur am Rande gegen den Trainer, die Sportliche Leitung oder die Geschäftsführung richtet.

Im Mittelpunkt der Kritik steht der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies, der mit seinen Methoden als Fleischfabrikant zum Milliardär wurde. In diesen Tagen sieht nun erstmals eine breite Öffentlichkeit zu welchem Preis: Die Billigfleischindustrie ist nicht nur grausam für Mitarbeiter und Tiere, sie bietet auch ein Umfeld, in dem das Coronavirus besonders günstige Bedingungen zur Weiterverbreitung vorfindet.

Damit spüren offenbar immer mehr Menschen, die sich dem FC Schalke verbunden fühlen, wie die schweren Schäden am Ruf von Clemens Tönnies mehr und mehr auch auf den Verein ihres Herzens abfärben. Schon zu Beginn der Saison hatte der Schalker Fanblock im DFB-Pokal in Drochtersen nach rassistischen Aussagen des Aufsichtsrats klar Stellung gegen den Patriarchen bezogen. Inzwischen ist Tönnies das Gesicht der Corona-Krise im Kreis Gütersloh. Am Montagabend hatte ein Pfarrer, der Tönnies-Mitarbeiter betreut, in der TV-Sendung „Hart aber fair“ Vergleiche zur „Mafia“ gezogen und von „Kriminellen“ gesprochen, als es um die Methoden des Unternehmens ging. All das trifft auch viele Schalker, die Tönnies seit 2001 immer wieder zum Chef des Aufsichtsrats gewählt haben. Jetzt wächst der Widerstand.

Trennung gefordert

Am Dienstagmorgen hingen an verschiedenen Stellen in Gelsenkirchen Banner mit Botschaften, auf denen eine Trennung von dem mächtigen Klubchef gefordert wird: „Keine Ausbeutung bei S04 – Tönnies raus“ oder „Leitbild leben, statt Werte schlachten“. Am Montag erschien überdies ein klug formuliertes Pamphlet aus der Ultra-Szene, in dem den Verantwortlichen der „Ausverkauf der Schalker Werte“ vorgeworfen wird. Für die Peinlichkeiten und die Rekordserie von 15 Spielen ohne Sieg sei nicht der Trainer David Wagner verantwortlich, sondern „vor allem die Gremien und Vereinsverantwortlichen, die unseren Verein Woche für Woche der Lächerlichkeit preisgeben und jeglichen Kontakt zur Gelsenkirchener Realität verloren zu haben scheinen“. Die ganze Saison sei „eine moralische Bankrotterklärung“.

Die Liste der Fehltritte ist spektakulär. Nach Tönnies’ rassistischer Entgleisung im vergangenen Sommer forderte der FC Schalke Inhaber von Tickets für die Geisterspiele auf, einen „Härtefallantrag“ zu stellen, wenn sie die ihnen zustehende Rückzahlung erhalten wollten. Sie sollten „genaue Informationen“ über ihre „persönlichen Lebensumstände“ übermitteln und „entsprechende Belege“ einreichen. Es folgte die Entlassung von 24 Minijobbern aus dem Fahrdienst. In diese Entscheidungen war Tönnies zwar nicht eingebunden, deshalb richtet sich die Skepsis auch gegen die Vorstände Alexander Jobst und Jochen Schneider. Kritiker erkennen in solchen Vorgängen aber den Geist des Unternehmers.

Kenner der Strukturen des Revierklubs sehen die Hauptursache für den Schalker Niedergang, der eine wirtschaftliche, eine sportliche und eine moralische Dimension hat, schon länger in dem 64 Jahre alten Tönnies. Es gibt etliche ehemalige Funktionäre, die bestätigen, dass Tönnies, der in seiner Funktion eigentlich nur ein Kontrolleur sein sollte, die prägende Instanz für die Strategie und die Unternehmenskultur auf Schalke ist. Seit 2001 ist er im Amt, alle Geschäfte, die ein Volumen von 500.000 Euro übersteigen, müssen vom Aufsichtsrat freigegeben werden. Kein Spieler werde ohne Tönnies verpflichtet, kein Profivertrag werde ohne seine Zustimmung verlängert, kein Trainer entlassen, kein Sportchef eingestellt, heißt es. Neben Peter Peters, der sein Amt als Finanzvorstand nach der Saison niederlegt, ist Tönnies die einzige große Konstante auf Schalke. In fast zwei Jahrzehnten, in denen die Mannschaft immer sehr teuer war, die Sehnsucht nach dem Meistertitel aber unerfüllt blieb.