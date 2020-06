Werder Bremen : Das Fiasko des Familienvereins

Chefs mit Stallgeruch, Fußball mit Angriffslust: Der Werder-Weg führte in die Champions League – und jetzt wohl in die zweite Liga. Es gibt schon viele Trauerbekundungen. Der Bremer Absturz jetzt ist besonders bitter.

Ein paarmal schon hatte sich die Werder-Familie in alle Himmelsrichtungen zerstreut, begrifflich wenigstens. Klaus Allofs wollte vom immer harmonischen grün-weißen Clan vor der Saison 2007/2008 nichts mehr wissen. Ihm klang das damals zu klein, zu piefig und auch zu schlecht vermarktbar für einen Klub, der sich dauerhaft mit dem FC Bayern messen wollte.

Doch in der darauffolgenden Krise, die aus heutiger Sicht wie ein besserer Witz wirkt – Werder hatte sich in der Champions League bei Panathinaikos Athen blamiert -, nahm Klubchef Jürgen L. Born im November 2008 Zuflucht in der gewohnten Behaglichkeit und beschwor die Kraft der Werder-Familie: „Bremen ist ein außergewöhnliches Pflaster. Wir bieten seit Jahren mit reduzierten Mitteln Qualitätsfußball an.“ Das bekannte Geschäftsmodell erschien allemal wettbewerbsfähig: Eine Klubführung aus alten Bekannten mit Stallgeruch, eine Transferpolitik der geringen Ablösen und hohen Erlöse, ein deutlich offensiver Spielstil. Das Ganze eingebettet in einen sympathischen Gesamtauftritt.

Werder Bremen versucht seit zehn Jahren, den ständigen Champions-League-Vertretern und Konzernklubs etwas entgegenzusetzen. Vor allem persönliche Kontinuität und Herzensnähe zum Arbeitgeber sollen verhindern, abgehängt zu werden – Marco Bode als Chefkontrolleur, Frank Baumann als Sportchef, Florian Kohfeldt als Trainer: Das ist geballte grün-weiße Identifikation der Gegenwart. Bei finanziellen Mitteln, die mit einem Umsatz von 117 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2018/19 deutlich in der ersten Hälfte der Liga liegen. Finanziell hat Werder die Kehrtwende nach verlustreichen Jahren von 2011 bis 2015 geschafft. Das gelang auch mit einem umstrittenen Trikotsponsor und dem Verkauf des Stadionnamens.

Den nächsten Versuch, aus dem Generationenhaus an der Weser auszuziehen, unternahm der SV Werder dann 2012 und deutlich aktiver als fünf Jahre zuvor. Vorstand Klaus Allofs hatte den Umzugswagen nach 13 Jahren bestellt, Trainer Thomas Schaaf folgte ein Jahr später, 2013. Eine heute unvorstellbar lange Zeit hatten die beiden wie Eltern die Familie geführt – es muss Werder-Fans die Tränen in die Augen treiben, welche Plazierungen die Schaaf/Allofs-Mannschaften zwischen 2000 und 2010 erzielten und welche Spieler an der Weser auftraten. Ailton, Klose, Micoud, Mertesacker, Özil, Diego, De Bruyne. Und immer wieder Pizarro.

Mit den Zehnerjahren begannen auch beim anderen Traditionsklub im Norden, dem Hamburger SV, die Schwierigkeiten. Der HSV reagierte auf die neuen Finanzströme im Profifußball, indem er den Lizenzspielerbetrieb ausgliederte und eine AG schuf. Werder probierte es zunächst mit Hausmitteln und setzte die beiden wichtigsten Strategen der jüngeren Vergangenheit vor die Tür – wofür es gute Gründe gab. Für Thomas Schaaf und Klaus Allofs kamen 2013 Robin Dutt und Thomas Eichin. Die Fenster an der Franz-Böhmert-Straße wurden aufgerissen, es sollte richtig durchgelüftet werden am Osterdeich.