Deutlicher Sieg „auf“ Schalke : Aufstiegsrennen bleibt ein Drama nach Bremer Gala

Nur für einige kurze Momente schwieg die Schalker Nordkurve, nachdem das ernüchternde 1:4 (0:2) gegen Werder Bremen am Samstag feststand, dann sangen auch die Verlierer wieder Lieder voller Freude und Zuversicht. Beide Klubs werden weiterhin auf den direkten Aufstiegsplätzen stehen, damit können sie ganz gut leben.

Die Schalker hatten in den vergangenen fünf Partien, als sie mit einer spektakulären Siegesserie an die Tabellenspitze gestürmt waren, „viele Momente überstanden“, sagte Schröder fatalistisch, „heute hat es halt nicht gepasst“. Und der Bremer Marvin Ducksch sprach nach zuvor drei Partien ohne Sieg von einem „nahezu perfekten Tag“. Aber irgendwie war dieses Topspiel wie eine kunstvoll zubereitete Vorspeise erschienen, weil allen klar ist, dass die ganz großen emotionalen Ausschläge erst noch bevorstehen.

Die Bremer waren zwar mit ihrer kleinen Misserfolgsserie im Gepäck angereist, aber in weiten Teilen der Rückrunde waren sie das fußballerisch stärkste Team der Liga gewesen. In diese Rolle kehrten sie nun eindrucksvoll zurück. Werder verteidigte souveräner, hatte den besseren Offensivplan und die stärkeren Individualisten.

Bereits nach neun Minuten köpfte Ilia Gruev das 0:1, nachdem der Schalker Torhüter Martin Fraisl einen eher unplatzierten Fernschuss von Mitchell Weiser ungeschickt ins Zentrum abgewehrt hatte. Noch vor der Pause gelang Niklas Füllkrug ebenfalls per Kopf nach einer kurz ausgeführten Ecke das 0:2 (27.). Und nur eine Minute später hatten die Schalker viel Glück, dass Ducksch nur den Pfosten traf. „Das war eine überragende Leistung, auch was die Mentalität betrifft“, sagte Weiser.

Charakter der Teams gut erkennbar

Das königsblaue Ensemble von Mike Büskens war hingegen nur in einzelnen Momenten gefährlich geworden. Simon Terodde hatte vor der Pause mehrere ganz gute Möglichkeiten, stand jedoch entweder knapp im Abseits, oder seinen Aktionen fehlte die sonst übliche Effizienz. Aber grundsätzlich war der Charakter dieser beiden Mannschaften schon ganz gut erkennbar: Bremen ist ballsicherer und kann variantenreicher spielen, während die Schalker auf Momente ihrer starken Offensivleute warteten. Doch gegen eine gut organisierte Defensive kamen diese Momente einfach nicht so regelmäßig wie in den vergangenen fünf Partien als Schalke durchschnittlich drei Treffer pro Spiel gelungen waren. Schalke stieß an diesem Nachmittag an Grenzen.

Denn die Bremer blieben auch nach der Pause das reifere Team und sorgten früh in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse. Ducksch setzte unmittelbar nach der Pause einen Freistoß an den Außenpfosten des Schalker Tores (47.), bevor er das Spiel mit zwei Toren entschied: In der 51. Minute traf er aus sieben Metern zum 0:3 und zwei Minuten später flog ein abgefälschter Schuss des Bremers zum 0:4 im Netz.

Anschließend spielte der SV Werder seine deutliche Führung lässig ins Ziel, während die Bremer Fans „Spitzenreiter, Spitzenreiter“, sangen. Und die Bremer Party blieb auch dann noch fröhlich, als Terodde doch noch ein später Treffer zum 1:4 gelang (88.). Und der Schalker Sportdirektor konnte nach dieser Bremer Machtdemonstration immerhin das eigene Publikum loben. Die Zuneigung der Fans sei „unfassbar nach einem 1:4“, sagte Schröder, „das ist die Gemeinschaft, die wir brauchen“.

Nach dem düsteren Abstiegsjahr und den nicht immer begeisternden Herbst- und Wintermonaten sind die Leute wieder versöhnt mit ihrer Mannschaft und die Ausgangslage bleibt gut. „Wir haben alles im Griff, wir haben alles in unseren Händen, so müssen wir denken“, sagte Abwehrspieler Marcin Kaminski, vor vier Wochen hätte damit kaum jemand gerechnet. Das Aufstiegsrennen bleibt damit ein Drama, in dem sich niemand absetzen kann; Schalke spielt am Freitag in Sandhausen, Bremen empfängt Holstein Kiel und sogar beim Hamburger SV keimt nach dem 4:2-Sieg in Regensburg neue Hoffnung auf die Rückkehr in die Bundesliga.