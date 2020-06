Bremen in Relegation : Werder gelingt das Wunder – Teil eins

Vor vier Jahren, als Werder zuletzt der Abstieg drohte, war die halbe Stadt auf den Beinen. Am Osterdeich, an der Rampe, die hinunterführt zum Stadion, standen die Menschen dicht an dicht, ein Meer in Grün und Weiß, die Busse der Mannschaften mussten sich mühsam ihren Weg bahnen. Es war die Zeit der „Green White Wonderwall“, eine andere, eine sehr, sehr ferne Zeit, was natürlich mit Corona zu hat – aber auch nicht nur.

Wie freudlos sich der sogenannte Sonderspielbetrieb anfühlt, was wirklich fehlt, wenn Geisterfußball unter Ausschluss des Publikums gespielt werden muss, wird wohl nirgendwo in der Liga so augenfällig wie in Bremen, wo das Stadion so zentral liegt wie kein anderes, zu erreichen entweder malerisch entlang der Weser oder durch das „Viertel“, das Kneipen- und Szeneherz der Hansestadt.

Wo sonst das pralle Leben herrscht, wo die Fans auch der gegnerischen Mannschaften sich in Stimmung bringen, war diesmal vor dem Spiel eine angesichts der sportlichen Lage fast gespenstische Ruhe und Alltäglichkeit – wie ein Samstagnachmittag in der Sommerpause. Ein paar Trikots und Schals, ein paar Dutzend Fans vielleicht, die das Team bei der Ankunft anfeuerten.

Drinnen aber entwickelte sich ein Spektakel mit Donner und Getöse, wie es kaum noch jemand für möglich gehalten hatte. Als die 90 Minuten gespielt waren, anfangs begleitet von bedrohlichem Grollen und Blitzen, stand fest: Es geht für Werder erst einmal nicht hinunter in die zweite Liga, zum zweiten Mal nach 1980, sondern in die Relegation, am Donnerstag zu Hause entweder gegen Heidenheim oder – in einer pikanten Zuspitzung – den Hamburger SV. Das Rückspiel findet am darauffolgenden Montag statt.

Die Tore von Yuyo Osako (22. und 58. Minute), Milot Rashica (27.), Niclas Füllkrug (29.), Davy Klaassen (55.) und Joshua Sargent (68.), bei einem Gegentreffer von Dominick Drexler (62.), sorgten für einen Bremer Heimsieg, der schon deshalb bemerkenswert war, weil Kohfeldts Team vorher in 16 Versuchen nur einmal gewonnen hatten – bei insgesamt kümmerlichen neun Toren. Doch dieses 6:1 allein gegen wehrlose Kölner, die sich in Düsseldorf keine Freunde machten, hätte auch nicht gereicht, wenn die Fortuna bei Union gewonnen hätte.

Weil sie aber die Nervenprobe und das Spiel in Berlin verlor, geht es für sie in die zweite Liga und für Werder in die Verlängerung. Sollte es am Ende tatsächlich doch noch reichen, dann wird dieser letzte Spieltag vielleicht Bestandteil der Erzählung von den Werder-Wundern, auch wenn er von anderer Machart war als jene vier die in Bremen jedes (größere) Kind aufsagen kann: Dynamo Berlin, Moskau, Anderlecht, Lyon.

Gegen Köln galten die Bremer Hoffnungen Füllkrug und Rashica, die mit Osako im Angriff starteten. Klar war ja, Werder brauchte in jedem Fall einen Sieg, bei einem Düsseldorfer Unentschieden musste es einer mit mindestens vier Toren Unterschied sein. „Es gilt nur: Messer zwischen die Zähne und raus da“, hatte Kohfeldt gesagt, der nach dem Schock des 1:3 in Mainz seinen Kampfesmut wiedergefunden hatte.

Aber wieder einmal tat Werder sich schwer. Der Einsatz stimmte, aber an Struktur und Präzision fehlte es. Die Bremer mussten froh sein, dass sie nicht in Rückstand gerieten, als Modeste viel zu frei zum Schuss kam - Pavlenka rettete sein Team in höchster Not. Dann kamen aber die tollen Bremer zehn Minuten. Erst traf Osako mit einem Schlenzer in den Winkel, dann kam die Kunde von der Berliner Führung, nun stand Werder auf dem Relegationsrang – und Kohfeldts Team legte nach. Erst durch Rashica, der sich allein und mit ein bisschen Glück durchsetzte, dann schlug Füllkrug nach Flanke von Friedl zu.

3:0 nach einer halben Stunde – das war ein Traumstart. Nach der Pause ging es für Füllkrug nicht weiter, Josh Sargent kam für ihn. Aber für Werder lief es weiter wie gemalt. Aus Berlin wurde das 2:0 gemeldet, und Klaassen, der nach einem Pfostentreffer von Rashica zur Stelle war, sowie Osako trieben das Resultat in die Höhe. Der Gegentreffer durch Drexler war noch einmal ein Schreckmoment für Werder, aber von kurzer Dauer.

6:1 – da konnte man sich die Augen reiben. Der Stadionsprecher hatte die Werder-Mannschaft zwar in ihrem „Wohnzimmer“ willkommen geheißen, für die Party waren dort aber in dieser Saison fast ausschließlich die Gäste zuständig. Zur Schreckensbilanz gehört auch jene Winterserie, in der nach dem 1:2 gegen Schalke am 23. November in der Bundesliga erst nach dem Restart im Mai wieder ein Heimtreffer folgte. Dazwischen lagen die zum Teil peinlichen Auftritte gegen Paderborn (0:1), Mainz (0:5), Hoffenheim (0:3), Union (0:2) und Dortmund (0:2).

Das war nicht nur ein Dokument der Hoffnungslosigkeit, sondern auch Ausweis eines Konstruktionsfehlers, an dem Werders Spielidee litt. Für dominanten Offensivfußball, wie Kohfeldt ihn in bester Bremer Tradition sehen wollte, war die Mannschaft qualitativ in bestimmten Bereichen zu schlecht, auch bedingt durch Verletzungen, es fehlte an Dynamik auf dem Weg nach vorn und Robustheit hinten – eine Kombination, die fast jeder Gegner mit Vergnügen auszunutzen verstand.

Bei allem Hype, der um Kohfeldt entstanden war nach dessen erster kompletter Saison, in der es fast zum Sprung nach Europa gereicht hatte: Fehler muss man einem talentierten, aber eben auch unerfahrenen Trainer zugestehen. Die Augen-zu-und-durch-Mentalität aber, mit der Kohfeldt unter Deckung seiner Vorgesetzten an seinem Kurs festhielt, erwies sich beinahe als verhängnisvoll. Wenn nun nach der Relegation Bilanz gezogen wird, darf man ihm indes auch zugutehalten, dass er das Team insbesondere nach dem Restart besser auf- und eingestellt hat.

Die Rettung am letzten Spieltag 2016 hatte Kohfeldt noch als Co-Trainer von Viktor Skripnik erlebt. Er erinnerte kürzlich an die besonderen Glücksgefühle, als die Fans den Innenraum des Stadions fluteten. Diesmal verließ Kohfeldt schnellen Schrittes das Stadion. Entweder wollte er sich allein freuen, oder dokumentieren: Es gibt noch etwas zu tun.