Werder Bremen in Not : „Wir müssen jetzt eingreifen“

Maria Yaiza Stüven Sánchez spricht im Interview über Bremer Abstiegsangst, Stillstand in der „Werder-Familie“ und ihre Kandidatur für den Aufsichtsrat beim Fußball-Bundesligaklub.

Seit 20 Jahren richtet Maria Yaiza Stüven Sánchez ihre Wochenenden nach dem Bundesliga-Spielplan aus. Zur aktiven Fanszene des SVW gehört die 30 Jahre alte Bremerin gleichwohl nicht. Aufgewachsen in der Hansestadt, arbeitet Stüven Sánchez als Kauffrau bei einem Anbieter für die Instandhaltung von Windenergieanlagen. Bei der noch nicht terminierten Mitgliederversammlung des SV Werder will sie als Kandidatin für den Aufsichtsrat antreten. Fan- und Finanzthemen liegen ihr besonders am Herzen.

Christian Kamp Sportredakteur.

Sie haben die letzten beiden Spieltage bestimmt durchgerechnet. Wie geht es für Werder aus?