„Interessiert mich nicht“ : Messi schießt gegen Lewandowski

Argentiniens Weltklassespieler Lionel Messi ist die Sicht von Robert Lewandowski auf die Weltfußballer-Wahl gleichgültig. „Jeder kann sagen, was er will. Er natürlich auch. Ich teile, ehrlich gesagt, seine Meinung nicht. Er kann sagen, was er will. Es interessiert mich nicht“, sagte Messi in einem am Montagabend veröffentlichten Interview des argentinischen Fernsehsenders TyC Sports.

Messi hatte im Januar bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer 2021 nicht für Lewandowski gestimmt. Der Pole gewann trotzdem zum zweiten Mal nacheinander und reagierte danach zurückhaltend auf das Wahlverhalten des Angreifers von Paris Saint-Germain.

Im November 2021 war Lewandowski trotz einer überragenden Saison beim Ballon d‘Or Zweiter hinter Messi geworden. Damals hatte Messi erklärt, dass er es Lewandowski gönnen würde, wenn er den im Jahr 2020 nicht vergebenen Goldenen Ball der französischen Zeitschrift „France Football“ nachträglich erhalten würde.

„Meine Worte kamen in diesem Moment von Herzen, weil ich wirklich so fühlte. Ich sagte, dass er den Ballon d'Or schon einmal verdient hatte, weil ich im Jahr zuvor dachte, er sei der Beste. Aber das Jahr, in dem ich gewonnen habe, war er nicht der Beste. Aber er soll es sehen, wie er will“, sagte der 34-Jährige, der siebenmal den Goldenen Ball gewann und sechsmal die Wahl des Weltverbandes FIFA zum Weltfußballer.

Polnische Presse über Wechseltheater

Derweil beschäftigt das Wechseltheater um Lewandowski die polnische Presse. Lewandowski bekräftigte am Montag, dass er den FC Bayern München trotz seines bis 2023 laufenden Vertrages in diesem Sommer verlassen will.

Dazu schreibt die Zeitung „Przeglad Sportowy“: „Lewandowski zündet die Bombe: Bayern ist für mich schon Geschichte. Es ist selten, dass ein Spieler von dieser Klasse und dieses Könnens auf diese Weise seinen Wunsch äußert, sich von einem so großen Klub wie Bayern München zu trennen, für den er seit 2014 gespielt hat.“

Mehr zum Thema 1/

Und „Superexpress“ schreibt: „Das Hemd war verknittert, denn Robert Lewandowski hatte die Nacht auf Reisen verbracht. Das nahm ihm nicht die Energie, um eine echte Informationsbombe zu zünden, die mit Sicherheit in München explodiert ist. Lewandowski sagte ganz klar, dass er nicht mehr für die Bayern spielen möchte.“

In München wird seit Wochen vermutet, dass Lewandowski in der nächsten Saison für den FC Barcelona spielen möchte.