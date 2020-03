Fußball und die Corona-Krise : So ändert sich der Transfermarkt im Sommer

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Uli Hoeneß, der langjährige Patriarch des FC Bayern München, prophezeit im „Kicker“ gar „eine neue Fußballwelt“ für die Zeit nach der Pandemie, und auch Max Eberl kann dem drohenden Einbruch einiger Geschäftszweige etwas Positives abgewinnen. Jahrelang hat der Mönchengladbacher Sportdirektor mit erstaunlichem Geschick entwicklungsfähige Spieler an den Niederrhein geholt, wo sie für höhere Aufgaben reiften und dann mit Millionengewinnen weiterverkauft wurden. Weil weltweit allen Klubs viel Geld verlorengeht, muss Eberl in diesem Sommer wahrscheinlich auf solche Transfers verzichten. Als Biss in den sauren Apfel würde er das aber nicht empfinden, sagt Eberl. „Das wäre eher ein süßer Apfel, wenn die Mannschaft so zusammenbleiben könnte. Sie spielt ja eine sehr erfolgreiche Saison.“