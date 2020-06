Weg frei für Bayern? : Sané sucht ein neues Abenteuer

Aktualisiert am

Der vorzeitige Weggang von Fußball-Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City rückt offensichtlich näher. In einer Pressekonferenz zum Meisterschaftsspiel der Citizens am kommenden Montag gegen den FC Burnley bestätigte Trainer Pep Guardiola, dass der 24-Jährige zu einem anderen Klub wechseln möchte.

Das Angebot von City, sein Arbeitspapier zu verlängern, habe er „zwei oder drei Mal“ abgelehnt, so Guardiola: „Er möchte ein neues Abenteuer erleben. Ich weiß aber nicht, ob er diesen oder nächsten Sommer gehen wird.“

Sanés letztes Pflichtspiel bestritt er Anfang März mit der U23 von Manchester City. Der 24-Jährige war wegen einer Kreuzbandverletzung monatelang ausgefallen. Im ersten Spiel zum Wiederbeginn der Meisterschaft in England kam er zuletzt gegen den FC Arsenal noch nicht zum Einsatz. Sein Vertrag in Manchester ist bis zum 30. Juni 2021 gültig. Er gilt schon länger als Wunschkandidat des alten und neuen deutschen Meisters.

Bayern München plant Sané bereits für die kommende Spielzeit ein und ist sich dem Vernehmen nach mit ihm über den Wechsel einig. Noch aber hoffen die Münchner, die Ablöseforderung drücken zu können. Manchester hatte zuletzt laut „kicker“ 50 Millionen Euro aufgerufen, die Bayern hatten aber wohl „nur“ 40 Millionen geboten. „Er hat eine besondere Qualität“, lobte Guardiola. „Er ist ein netter Kerl und ich liebe ihn so sehr. Ich habe nichts gegen ihn.“ Er wolle aber auf Spieler bauen, die auch bei City spielen und Ziele erreichen wollten. „Wenn es zu keiner Einigung kommt, bleibt Leroy noch ein Jahr“, sagte Guardiola. In diesem Sommer würde der Verein eine Ablösesumme kassieren, in einem Jahr nicht mehr.

Sané war 2016 für rund 52 Millionen Euro aus Gelsenkirchen auf die Insel gewechselt. In 134 Pflichtspielen für die Citizens, mit denen er 2018 und 2019 Meister wurde, erzielte er 39 Tore und bereitete 45 Treffer vor.