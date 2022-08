Eintracht-Torhüter Trapp : Glasner mit klarem Statement zu Wechsel-Gerüchten

Bis zum Schluss hatte Oliver Glasner gehofft, dass Filip Kostic bei der Eintracht bleiben würde. Wohl auch deshalb sagte der Eintracht-Trainer auf Nachfrage mehrmals, dass er beim serbischen Nationalspieler nicht das Gefühl habe, dass dieser die Frankfurter verlassen wolle. Aber dann kam es doch anders: Der Flügelflitzer Kostic beendete mit seinem Wechsel zu Juventus Turin das Arbeitsverhältnis. Zu seinem Leidwesen sah sich Glasner in seiner Auffassung nicht bestätigt.

Bundesliga Liveticker

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion Folgen Ich folge

Neuer Name, altes Spiel? Nun ist Kevin Trapp auf dem sich munter drehenden Frankfurter Transferkarussell ein bisschen überraschend in den Mittelpunkt gerückt. Denn Manchester United, ein großer Klub und Name im Weltfußball, will den Nationaltorhüter verpflichten. Darüber ist die Eintracht vom englischen Rekordmeister informiert worden, die Hessen gaben grünes Licht für eine Kontaktaufnahme zu der Trapp-Seite.

Mittlerweile liegt ihr ein konkretes Angebot vor: Manchester United bietet Trapp, dessen Vertrag in Frankfurt bis zum 1. Juli 2024 läuft, einen Vierjahresvertrag an. Die Verdienstmöglichkeiten des 32 Jahre alten Saarländers, der in Frankfurt mit einem geschätzten Jahressalär von 3,5 Millionen Euro zu den Spitzenverdienern zählt, sollen in England um das etwa Dreifache höher sein. Das Geld lockt also.

Aber auch im Fall von Trapp ist Glasner aktuell zuversichtlich, dass er weiter mit dem Torhüter zusammenarbeiten wird. „Meines Wissens gibt es bisher kein Angebot von Manchester United für die Eintracht. Deshalb gehe ich davon aus, dass Kevin bleibt“, sagte er am Dienstag der F.A.Z. Ob Trapp wechselwillig sei, dazu wollte sich Glasner nicht äußern. „Denn ich will in der Öffentlichkeit nicht erzählen, worüber ich mit Kevin spreche.“

Glasner: „Wichtig, deine Gesichter zu behalten“

Glasner wäre es sehr wichtig, wenn Trapp der Eintracht erhalten bliebe, aber eine Forderung leitet er daraus nicht ab. „Es ist wichtig, deine Gesichter zu behalten, um den eingeschlagenen Erfolgsweg weiter fortzusetzen. Kevin Trapp ist elementar wichtig mit seiner Leistung und Persönlichkeit. Jeder sportlich Verantwortliche wird in diesem Fall gegen einen Wechsel sein“, sagte der Trainer. An „Keyplayern“ (Glasner) ging neben Kostic auch Abwehrchef Martin Hinteregger, der seine Karriere beendete, dem Verein verloren.

Erik ten Hag, der neue Trainer von Manchester United, will Trapp zur neuen Nummer eins seiner Mannschaft machen. Stammtorhüter ist bisher der Spanier David de Gea, dessen Leistungsvermögen ten Hag aber nicht überzeugt. Der jedoch in der abgelaufenen Runde „zum Spieler der Saison“ bei United gekürt wurde. Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart konnte United den FC Liverpool am Montag zu Hause immerhin 2:1 besiegen – mit dem 31 Jahre alten de Gea im Tor, der stark aufspielte.

Als Ablösesumme für Trapp soll Manchester United einen hohen einstelligen Millionenbetrag zu zahlen bereit sein. Das dürfte der Eintracht nicht genug sein für ihren Führungsspieler, der aufgrund seiner Persönlichkeit und Leistungsstärke Frankfurts Aushängeschild ist. Vor allem muss sich die Eintracht eine Meinung darüber bilden, ob sie es sich leisten kann, den Torwart als momentan wichtigstes Gesicht des Klubs ziehen zu lassen.

Wer würde Trapp ersetzen?

Der 20 Jahre alte Ersatztorhüter Diant Ramaj besitzt noch nicht das Format, Trapp von heute auf morgen ersetzen zu können. Die Frankfurter müssten demnach auf dem Transfermarkt tätig werden und einen neuen Torwart finden, der die Qualität von Trapp mitbringt und auf Anhieb funktioniert. Wie realistisch das ist, müssen Sportvorstand Markus Krösche und sein Expertenstab bewerten. Ein anderer Weg wäre, dass die Eintracht den Vertrag mit Trapp vorzeitig verlängert – zu annehmbaren Konditionen für den Torhüter.

In der Champions League könnte Trapp mit Manchester United in dieser Runde nicht spielen. Als Tabellensechster der Vorsaison sind die Red Devils lediglich in der Europa League vertreten. Diesbezüglich ist der Europa-League-Gewinner aus Frankfurt im Vorteil. Bei Manchester United hätte Trapp sportlich auch nicht die herausragende Stellung wie am Main. Im Konkurrenzkampf mit de Gea könnte sich der Deutsche seines Stammplatzes nicht sicher sein. Im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Qatar muss Trapp jedoch spielen. Er würde also die gewohnte Sicherheit gegen eine neue Herausforderung tauschen, die für ihn schwer kalkulierbar ist. Was wäre, wenn sich die Engländer demnächst von ten Hag trennen würden?

Mehr zum Thema 1/

Auf der anderen Seite könnte das Angebot von Manchester das letzte große in seiner Karriere sein. Auch wenn die Engländer in den zurückliegenden Jahren an Dominanz eingebüßt haben, ist Manchester United nach wie vor ein klangvoller Name. Zudem hat die Premier League ihren Reiz. Trapp folgte schon einmal dem großen Geld, als er sich 2015 Paris Saint Germain anschloss. Auch diesmal könnte es am Ende heißen, dass er das Angebot von Manchester United nicht habe ausschlagen können. Aber ein zweites Mal würde Trapp wahrscheinlich nicht nach Frankfurt zurückkehren.