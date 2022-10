Vertauschte Rollen im Fußball : Was Union aktuell besser macht als der BVB

Wenn Trainer die gegnerische Mannschaft ausführlich loben, darf das gern auch als verklausulierter Vorwurf an die eigenen Leute verstanden werden. Nach dem Motto: „Die haben alles, was uns fehlt.“ Tatsächlich klang die Einschätzung von Edin Terzić Union Berlin betreffend nach dem 0:2 seiner Dortmunder Borussia an der Alten Försterei so, als würde er sich vieles auch für sein Team wünschen.

Was Union ausmacht? „Ein sehr reifer, sehr geschlossener Spielstil. Jeder kennt dort seine Aufgaben. Sie sind sich nicht zu schade, die Dinge auf dem Fußballfeld zu erledigen, die wichtig sind. Sie fragen dann auch nicht, warum“, sagte Terzić. Er hätte so fortfahren und über das aggressive Zweikampfverhalten der Berliner sprechen können oder über deren ständige Bereitschaft, einander zu helfen. Das alles fehlte seiner Borussia gegen den Tabellenführer. Sodass am Ende ein nie gefährdeter Sieg für Union stand.