Was der Haller-Ausfall für die Ziele des BVB bedeutet

Tumor bei Profi entdeckt : Was der Haller-Ausfall für die Ziele des BVB bedeutet

Die Worte von Niklas Süle waren deutlich, als er in dieser Woche auf Überlegungen angesprochen wurde, mit denen sich in diesen Tagen viele auf Spannung hoffende Bundesligafreunde befassen. Nachdem der erste Schreck über die Entdeckung eines Tumors in den Hoden von Sébastien Haller langsam einem neuen Saisonvorbereitungsalltag der Dortmunder Profis ohne den Stürmer weicht, richtet sich der Blick nach vorne: Welche Folgen hat die Krankheit des Angreifers, der das runderneuerte Spiel des BVB mit Toren veredeln soll, auf die Perspektiven der Mannschaft?

„Das Sportliche gerät da zu einhundert Prozent in den Hintergrund, es ist der Mensch Sébastien Haller, der uns fehlt“, sagte Süle in einer Journalistenrunde vor der imposanten Bergkulisse im schweizerischen Ort Bad Ragaz. „Irgendwelche Ausfälle oder sonstwas sind komplett egal.“ Das ist wohl die offizielle Sprachregelung, schließlich waren bis zum Donnerstagnachmittag weder eine gründliche Diagnose zur Art des Tumors bekannt, noch lag eine verlässliche Prognose für die Ausfallzeit vor. „Es geht jetzt nicht um Fußball, sondern um seine Gesundheit“, sagte auch Nico Schlotterbeck. Öffentlich über Alternativen zu sprechen, könnte despektierlich gegenüber einem Menschen wirken, der im Moment alle Unterstützung gebrauchen kann.