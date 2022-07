Aktualisiert am

Nächster Star in München : Was Matthjis de Ligt dem FC Bayern bringt

Er ist mit Verspätung an­gekommen beim FC Bayern. Nicht in Washington, da lag Matthjis de Ligt genau im Plan. Der Verteidiger hatte ja noch einiges zu erledigen, ehe er am Dienstagnachmittag ins Flugzeug steigen konnte, um zu seinen in den Vereinigten Staaten weilenden neuen Mannschaftskollegen zu stoßen. Medizincheck, Vertragsunterzeichnung, Fototermin.

Nein, mit der Verspätung ist gemeint, dass der Niederländer eigentlich schon vor drei Jahren nach München hätte kommen können. Damals war er Teil der Mannschaft von Ajax Amsterdam, die in der Champions League überraschend bis ins Halbfinale vorgestoßen war, mit jungen, hochtalentierten Spielern, von denen zwei besonders hervorstachen: Frenkie de Jong und eben de Ligt, beide 19.