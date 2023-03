So ein Fußballjahr hält für alle Bundesligavereine seine Knack- und Wendepunkte bereit, Wochenenden, an de­nen Stimmungen umschlagen oder Durchbrüche gelingen. Das be­vorstehende Spiel des BVB beim FC Bayern, nach der Länderspielpause am 1. April, hat beispielsweise das Potential für so eine Wirkung, während die Be­gegnung mit dem 1. FC Köln in der Dortmunder Saisongeschichte kaum mehr sein sollte als der Prolog zum großen Showdown am kommenden Spieltag.

Doch die Wucht der unterschied­lichen Kräfte, die der rauschhafte 6:1-Sieg gegen die Rheinländer freisetzte, hat vielleicht doch ganz gute Chancen, irgendwann als wichtiger Faktor auf dem Weg zu einem besonderen Saisonfinale betrachtet zu werden. Eine betörende Mischung aus akuter Begeisterung, Vorfreude auf die kommenden Wochen und einem enormen Selbst­vertrauen wogte nach dem Abpfiff durch das Westfalenstadion.