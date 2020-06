Wechsel nach Chelsea : Warum Timo Werner sein Glück wohl bald in London sucht

Dieser Tage erinnerte sich Ruud Gullit an einen Karriereabschnitt, der ihn einst von der italienischen Serie A nach England zum FC Chelsea führte. „Es war ein Abenteuer und einfach an der Zeit. England kam mir vor wie der richtige Ort für einen Neustart“, sagte Gullit dem britischen Fernsehsender BBC. Der Niederländer war 1995 nach London gewechselt, und vieles hat sich seitdem geändert. Chelsea ist längst kein Klub mehr aus dem Mittelklasse-Segment, sondern eine europäische Topadresse im Fußball, aber die Gründe, warum es Spieler an die Stamford Bridge zieht, sind auch ein Vierteljahrhundert nach Gullit noch aktuell.

Timo Werner dürfte identische Gedankengänge anführen, wenn er demnächst seine Entscheidung für Chelsea erklärt. Der deutsche Nationalstürmer, zuletzt mit starken Auftritten in der Bundesliga, macht laut Medienberichten von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch, die es ihm erlaubt, RB Leipzig für eine festgeschriebene Ablösesumme um die 50 Millionen Euro zu verlassen, und wechselt in die Premier League. Die Klausel muss laut Vertrag bis zum 15. Juni aktiviert werden.