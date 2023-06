Was Tuchel an Guerreiro schätzt

Wunschspieler des FC Bayern : Was Tuchel an Guerreiro schätzt

In der Säbener Straße in München setzen sich seit dem Saisonende fast Woche für Woche sieben Männer zusammen. Sie diskutieren dort, welche Fußballspieler in diesem Sommer für den FC Bayern interessant sein könnten. „Ausschuss Sport“ – so heißt diese Arbeitsgruppe des Klubs um Thomas Tuchel, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die seit der Absetzung des Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und des Sportvorstandes Hasan Salihamidžić die Hoheit in dieser Sache hat.

Und nun steht fest, wer der erste Spieler ist, den die neue Gruppe für den Klub gewinnen konnte (den Deal mit dem österreichischen Mittelfeldspieler Konrad Laimer machte noch das alte Regime).

Beeindruckende Statistik

Am Freitagmorgen meldete der FC Bayern, dass er mit Raphaël Guerreiro, 29, einen Dreijahresvertrag vereinbart hat. Der Wechsel des Nationalspielers aus Portugal, der seit dem Sommer 2016 in Dortmund spielte (und dort den Trainer Tuchel kennenlernte, der ihn schätzt und den er schätzt), wird wegen des auslaufenden Vertrages „ablösefrei“ sein, wie der Klub das kommunizierte.

Ein Euphemismus des modernen Fußballs, weil für solche Deals meistens Extragelder fällig werden. Das ändert aber nichts daran, dass der Deal mit Guerreiro – wenn dessen Körper mitmacht (in seinen sieben Saisons in Dortmund schaffte er nur dreimal mehr als 24 Bundesligaspiele) – ein guter für den FC Bayern werden könnte.

Der Vorteil ist die Vielseitigkeit. Er kann als Linksverteidiger (und damit als Alternative zum schnelleren, aber spielerisch schwächeren Alphonso Davies) eingesetzt werden, aber auch als Mittelfeldspieler, als sogenannter Achter. Das war seine Rolle während des Dortmunder Rückrunden-Runs. Seine wohl beeindruckendste Statistik in dieser Bundesligasaison: Zwölf Torvorlagen. In den großen europäischen Ligen schafften nur drei Spieler mehr: Kevin de Bruyne, Antoine Griezmann und Lionel Messi.