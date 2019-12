Rasenball Leipzig : Der rasante Aufstieg der Ungeliebten

Am Ende gingen in Leipzig die Lichter aus, aber das war nur Show. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff feierten die Sachsen ihren 3:1-Sieg zum Jahresausklang über den FC Augsburg. In Wahrheit gab es bei RB Leipzig an diesem letzten Fußballtag des Jahres natürlich mehr zu bejubeln als einen Heimsieg gegen einen Tabellenzehnten. RB Leipzig freute sich an diesem Abend vor allem an seiner neuen Rolle: als Spitzenreiter, der seine Spitzenposition souverän verteidigte – und damit seinem atemraubenden und scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg ein weiteres Kapitel hinzufügte. Ein Blick am Samstagabend ins illuminierte Leipziger Stadion, auf die Gesichter und auf die Tabelle genügte jedenfalls, um zu sehen, was zum Jahreswechsel 2020 kaum mehr zu übersehen ist: Der Osten leuchtet, zumindest im Fußball.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Der deutsche Fußball hat es nun auch amtlich: Mit der Herbstmeisterschaft 2019, diesem inoffiziellen Titel ohne Trophäe, ist für den 2009 gegründeten Retortenklub Rasenball Leipzig das Ende seines ersten Jahrzehnts im deutschen Fußball wie gewünscht, aber vor allem wie geplant zu Ende gegangen: als neue Nummer eins im Lieblingssport der Deutschen. Der perfekte Leipziger Jahres- und Jahrzehntabschluss nach Toren von Laimer (68. Minute), Schick (79.) und Poulsen (89.), die einen frühen Rückstand durch Niederlechners Treffer (8.) noch in einen Erfolg verwandelten, verband sich am Samstag auch mit einem Blick in eine Zukunft, die Großes und Ungewohntes verspricht: Mit der ersten gesamtdeutschen Fußballmeisterschaft für den Osten seit dem Titelgewinn des Dresdner SC 1944 – und das nach einem nun vergangenen Jahrzehnt, das nur noch den FC Bayern (acht) und Borussia Dortmund (zwei) als deutsche Titelträger kannte. Das von vielen deutschen Fans finanziell und strukturell gefürchtete und emotional gering geschätzte Leipziger „Konstrukt“, das die alten und betonierten Macht- und Kräfteverhältnisse im deutschen Fußball im Eiltempo aufbricht, soll nach der Vorstellung von RB am besten schon gleich zu Beginn der neuen Dekade ein weiteres Zeichen setzen. „Viele Mannschaften wissen noch gar nicht, was in uns steckt. Wir können noch viel mehr“, sagte Torjäger Timo Werner nach der Herbstmeisterschaft mit Blick auf das Leipziger Potential. „Der Pokal, den es dafür ja ohnehin nicht gibt, hat keine sonderlich große Bedeutung“, bilanzierte Trainer Julian Nagelsmann zur Saisonhalbzeit. „Wir würden lieber am Ende was in den Händen halten.“