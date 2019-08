FAZ Plus Artikel Münchener Königstransfer : Darum wäre Sané für den FC Bayern so wichtig

Atemraubend wie kaum das eines anderen Fußballers ist das Spiel von Leroy Sané. Langatmig wie kaum ein anderer ist sein Transfer. Zuletzt nahm das Tempo zumindest schon mal in der Taktung der angeblichen Bestätigungen seines Wechsels von Manchester nach München durch Medien aus aller Welt zu. Das Fachblatt „France Football“ nannte eine Ablöse von 110 Millionen Euro und ein Jahressalär von 18 Millionen. Das durch Insider-Geschichten prominenter Sportler profilierte Portal „The Athletic“ meldete, Sané habe die Kollegen von Man City informiert, dass er den Klub verlassen werde.

Dass nach monatelangem Poker Einigkeit zwischen dem deutschen Nationalspieler und dem deutschen Meister besteht, gilt inzwischen als Konsens. Dass die Bayern am Dienstag trotzdem ohne ihren Wunschspieler und mit einem durch die Abgänge von Arjen Robben, Franck Ribéry, Rafinha, James und Mats Hummels ausgedünnten Kader zum letzten Trainingslager vor dem Bundesligastart an den Tegernsee fuhren, deutet also auf einen späten Preis-Poker zwischen den wild zum Kauf entschlossenen Bayern und den hinhaltenden Engländern hin, aus deren Lager Preisforderungen von an die 150 Millionen Euro lanciert wurden. Mit einem solchen Preis würde Sané zum zweitteuersten Spieler der Welt nach Neymar.