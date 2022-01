Probleme der Bundesliga : Ist das langweilig!

Na ja, meint Bernd Hofmann, denkt einen Moment lang nach und sagt: „Langeweile ist natürlich ein harter Ausdruck, aber im Kern trifft es das Gefühl natürlich schon.“ Das Gefühl, dass da in der Fußball-Bundesliga niemand mehr ist, der dem FC Bayern München Paroli bieten kann. Der Rekordmeister steuert geradewegs auf den zehnten Titel in Serie zu. Und Hofmann, 71 Jahre alt, seit drei Jahrzehnten Präsident des FC-Bayern-Fanklubs Nabburg/Oberpfalz, des weltgrößten Bayern-Fanklubs überhaupt, denkt immer wieder daran, wie schön es doch war, als sein Herzensverein noch Gegner auf Augenhöhe hatte. „Bei uns im Fanklub gibt es Leute“, sagt er, „die wissen gar nicht, wie es ist, zu verlieren. Die kennen gar keinen anderen Meister mehr.“

Bundesliga Liveticker

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Bundesliga erlebt gerade eine Monokultur des Erfolgs, die in Europa ihresgleichen sucht. In England (fünf verschiedene Meister in den vergangenen neun Jahren), in Spanien (drei), Frankreich (drei) und Italien (zwei) ging es zuletzt im Liga-Alltag weit umkämpfter zu. Deshalb stellt sich vor allem eine Frage: Was bedeutet das?