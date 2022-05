Was diese Entlassung so skurril macht

Aus für Kohfeldt in Wolfsburg : Was diese Entlassung so skurril macht

Dem Tag der Entlassung folgte ein Tag des Rätselratens. Wer spricht jetzt mit wem? Wer entscheidet was? Die Trennung von Florian Kohfeldt wirft beim VfL Wolfsburg ebenso hierarchische wie unangenehme Fragen auf.

Bis kurz kurzem hatten Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer noch den Eindruck erweckt, als stehe der von ihnen eingestellte Cheftrainer nicht zur Disposition. Am Sonntagabend unternahmen beide – ob nun freiwillig oder ferngesteuert – eine Rolle rückwärts.

Kohfeldt wird sich mit der Vereinsführung um eine Abfindung streiten, weil er bis zum Sommer 2023 verpflichtet worden war. Schmadtke wird sich mit dem Aufsichtsrat darüber austauschen müssen, welcher neue Trainer besser als Kohfeldt in eine sonderbare Gemengelage passt.

„Wir bedauern diese Entwicklung“

Bis zuletzt klang die Vorfreude auf das weitere Miteinander sehr ehrlich. „Ich möchte so schnell wie möglich wieder anfangen, die neue Saison zu planen“: Mit diesen Worten hatte sich Kohfeldt am Samstag von der Mannschaft und den Fans in den angedachten Sommerurlaub verabschiedet. Das Delta zwischen seiner emotionalen Aufbruchstimmung und der sachlichen Wirklichkeit beim VfL Wolfsburg hätte kaum größer sein können.

Kohfeldt ist nach gerade einmal neun Monaten bei den Niedersachsen in einen Zwangsurlaub geschickt worden, der als einvernehmliche Trennung kommuniziert worden ist. „Wir bedauern diese Entwicklung“, ließ Schmadtke in einer Pressemitteilung ausrichten. Es war das humorlose Ende einer Zusammenarbeit, für die sich der VfL-Vordenker selbst starkgemacht hatte.

Die Suche nach Ruhe und einer Basis für Weiterentwicklung nimmt in Wolfsburg immer skurrilere Formen an. Seit dem Amtsantritt von Schmadtke im Juni 2018 ging es sportlich voran und sogar bis in die Champions League. Begleitet wurde seine Führung der VfL Wolfsburg Fußball GmbH von Unruhe und Personalrochaden. Mit dem durchaus erfolgreichen Bruno Labbadia gelang 2019 keine Einigung auf eine Weiterbeschäftigung.

Das galt auch für Oliver Glasner, dessen Nachfolger Mark van Bommel wiederum früh scheiterte und im Oktober 2021 durch Kohfeldt ersetzt wurde. Neu an der jüngsten Trainerentlassung in Wolfsburg ist: Sie fußt endlich einmal nicht auf persönlichen Animositäten. Mit Kohfeldt, so argumentiert die Vereinsführung, hätte man in der kommenden Saison von Anfang an unter einer Drucksituation gestanden. Die Furcht vor frischem Frust war also größer als das Vertrauen in eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

„Dafür sind die Leistungen, finde ich, zu schwach“

Die jüngere Vereinshistorie der Fußballfirma VfL Wolfsburg belegt: Es wird in den Büros am Ufer des Mittellandkanals immer dann unruhig, wenn das Mutterschiff nörgelig in Erscheinung tritt. Vor rund zwei Wochen hatte sich Herbert Diess in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG unzufrieden zu Wort gemeldet.

„Unser Verein gehört zu denen, die in Deutschland mit am besten ausgestattet sind. Und dafür sind die Leistungen, finde ich, zu schwach“, lautete sein Urteil über jenes Tochterunternehmen von VW, das im Profifußball mit Arbeit, Fußball und Leidenschaft auf sich aufmerksam machen soll. Zumindest beim 2:2 zum Saisonabschluss vor eigenem Publikum gegen München gelang das. Kohfeldt stand voller Leidenschaft an der Außenlinie und jubelte selbst über Zweikämpfe seiner Spieler, als seien diese große Siege.

Er konnte nicht ahnen, dass hinter seinem Rücken offenbar schon beschlossen war, sich einen anderen Trainer für eine vermeintliche bessere Performance zu suchen. Kohfeldt hatte seine Spieler am Samstag in den Sommerurlaub verabschiedet, ohne zu wissen, dass es seine letzte Ansprache als Wolfsburger Cheftrainer war. Er wurde zum Auslaufmodell.