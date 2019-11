Ernüchternde Bilanz : Der Angstgegner der Frankfurter Eintracht

In den letzten Heimspielen war für die Frankfurter gegen Wolfsburg nicht viel zu holen. Eintracht-Trainer Adi Hütter geht dennoch optimistisch in Schlussetappe – auch ohne Abwehrchef Abraham.

So was nennt man Angstgegner. Die Frankfurter Eintracht hat gegen den VfL Wolfsburg in den 17 Heimspielen ihrer gemeinsamen Bundesligageschichte nur 17 Punkte geholt. Vier Siege, fünf Unentschieden und acht Niederlagen ergeben eine düstere Ergebnis-Historie, wobei die letzten drei Begegnungen in der Frankfurter WM-Arena sogar einen tiefschwarzen Anstrich hatten – sie gingen alle verloren. Adi Hütter gehört zu den Trainern, für die Statistiken keine Bewandtnis besitzen für die aktuelle Situation. Was war, interessiert den Österreicher kaum noch, die volle Konzentration gilt der Gegenwart. „Wir sind auf Augenhöhe mit Wolfsburg, das Spiel ist wegweisend für beide Mannschaften“, sagt Hütter. Die Tabellennachbarn (Plätze neun und zehn) erkämpften sich bisher 17 Punkte, nur der Sieger hält Anschluss an die Spitzenplätze.

Während die Eintracht gerade eine Seitwärtsentwicklung erlebt – mit spektakulären Heimsiegen und Enttäuschungen in der Fremde –, durchleben die Niedersachsen einen Abschwung. Wettbewerbsübergreifend sind die Wolfsburger seit sieben Begegnungen sieglos, nachdem sie zum Saisonstart am längsten von allen Bundesligateams ungeschlagen geblieben waren. Dabei gelang den Wolfsburgern in den letzten drei Liga-Auseinandersetzungen kein einziges Tor.

„Es kann trotzdem ein sehr attraktives Spiel werden“, glaubt Hütter, der die Qualität beider Mannschaften lobt und den gegnerischen Trainer sehr gut kennt. Wie er stammt Oliver Glasner aus der Salzburger Trainerschule, die beiden Landsleute hatten in ihren Karrieren schon einige Berührungspunkte und lernten sich schätzen. Glasner und Hütter stehen für mutigen Offensiv-Fußball, der den Prinzipien des Salzburger/Leipziger Pressingsspiels grundsätzlich folgt, das RB-Fußball-Chef Ralf Rangnick seinerzeit implementierte, allerdings leicht abgewandelt mit ihrer jeweils persönlichen Handschrift.

Früh angreifen, schnell umschalten bilden die Grundlage, aber es darf auch schon mal der Ball länger gehalten werden oder mit einem weiten Schlag auf den Zielstürmer agiert werden. Platz für Vielfalt – auch taktisch. Auf jeden Fall gehören beide Trainer zu den offensivfreudigen im Lande, die ungern Ergebnisse ermauern. „Wolfsburg wird versuchen, uns seinen Stil aufs Auge zu drücken“, meint Hütter. Die Ausgangslage vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) hält er für ausgeglichen: „Für Wolfsburg ist es nach den Niederlagen nicht einfach, beim heimstärksten Bundesligateam anzutreten. Und wir wissen, dass Wolfsburg schwer zu knacken sein wird. Sie haben mit zehn Gegentoren die wenigsten aller Bundesligamannschaften.“

Das Alleinstellungsmerkmal der Eintracht ist ihre Belastung. Keine andere Mannschaft musste schon 23 Pflichtspiele bestreiten. Vor der letzten Etappe des Jahres mit acht weiteren Begegnungen sagt Hütter überraschend: „Wir freuen uns darauf.“ In der Trainingswoche habe sich gezeigt, dass die Spieler „körperlich sehr, sehr gut drauf sind“. Die Nationalspieler seien in sehr gutem Zustand von ihren Länderspielreisen zurückgekehrt, die Zuhausegebliebenen hätten gut regeneriert. „Und wir haben in Freiburg in Unterzahl im sechsten Spiel innerhalb von 18 Tagen in der zweiten Halbzeit gegen eine laufstarke Mannschaft mehr als Paroli geboten. Das macht mich zuversichtlich“, so der Eintracht-Trainer.

Der Vorarlberger ließ offen, wie Mannschaftskapitän Abraham ersetzt werde. Der Rechtsverteidiger wurde nach seiner Attacke gegen den Freiburger Trainer Christian Streich für sieben Wochen gesperrt. Die Eintracht verkündete am Freitag, dass sie auf eine Berufung verzichte, das Urteil des DFB-Sportgerichts ist somit rechtsgültig. „Entweder kommt Toure für Abraham in die Abwehr, oder Hinteregger rückt auf die rechte Seite, und N’Dicka verteidigt links“, sagte Hütter. Die Entscheidung halte er sich noch offen. Touré trainiert seit Wochenbeginn wieder mit der Mannschaft und ist wieder fit genug für die Startformation. Andererseits gibt es in den kommenden Wochen noch genug zu tun, so dass sein Einstieg nach vierwöchiger Pause auch sanfter erfolgen könnte.

Auch die Besetzung des zentralen Mittelfeldes ließ Hütter noch offen. In dieser Sektion hat er die Qual der Wahl. Rode und Sow sind gesetzt, bleibt die Frage, ob Kohr als defensiver „Sechser“ hinzukommt oder Kamada als offensiver „Zehner“. Davon hängt ab, wie Rode und Sow ihre Rollen interpretieren: Mit dem Kollegen Kamada vor sich weiter zurückgezogen, mit dem Kollegen Kohr hinter sich etwas weiter vorne positioniert. Hütter probierte schon beide Varianten aus, beide mit Erfolg. Im Sturm steht der Trainer vor der Aufgabe „aus drei mach zwei“. Dost, Paciencia und Silva bieten sich für die Startelf an. Hütter entscheidet sich nach aktueller Form und danach, welcher Profi am besten zum Gegner passt. Ein bevorzugtes Sturm-Duo habe er nicht, sagt der Trainer: „Jeder harmoniert mit jedem, wäre es anders, würde es mir auch nicht gefallen. So habe ich alle Optionen.“

Adi Hütter geht optimistisch in die Schlussetappe. Im vorangegangenen Zyklus zwischen zwei Länderspielpausen habe seine Mannschaft Rang neun verteidigt, durch Heimsiege gegen Leverkusen und Bayern und Auswärtsniederlagen gegen Gladbach und Freiburg. „Jetzt kommen wir gegen Gegner, gegen die wir was machen können.“ Aber gegen Wolfsburg muss die Eintracht auf jeden Fall etwas anderes machen als in den vergangenen Jahren.