1. FC Heidenheim : Ganz nah dran an der Bundesliga

In der Idylle der Schwäbischen Alb hat sich ein Fußballklub entwickelt, der das Zeug für die Bundesliga hat. Für den Aufschwung steht auch Trainer Frank Schmidt – der das Maximale erreichen will.

Näher dran als Frank Schmidt arbeitet kein anderer Fußball-Trainer der ersten oder zweiten Liga an seinem Geburtsort. Er selbst beschreibt den Weg von der heimischen Arena in das Heidenheimer Klinikum so: Raus aus der Loge, sich am Parkplatz links halten und noch mal links abbiegen. Schon nach gut 500 Metern steht da dann das Krankenhaus, wo er vor mehr als 48 Jahren auf die Welt gekommen ist.

2. Bundesliga Liveticker

Schmidt steht für den wundersamen Aufschwung des Zweitligaklubs 1. FC Heidenheim wie kein anderer. Der frühere Zweitligaprofi von Alemannia Aachen sollte im September 2007 nach seinem Karriereende als Spieler eigentlich nur bis zur Winterpause aushelfen, um seinen Heimatklub in der Oberliga Baden-Württemberg zu stabilisieren. Doch aus der kurzen Episode ist eine ziemlich erfolgreiche Dauerserie erwachsen, die mindestens noch bis 2027 fortgesetzt werden soll – so lange hat Schmidt gültige Arbeitspapiere.