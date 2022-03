Borussia Dortmund : Warum wird der BVB eigentlich nicht mehr Meister?

Seit 2013 holt immer der FC Bayern den Titel in der Fußball-Bundesliga. Nun sind die Münchner in Reichweite, dennoch quält der BVB sich. Warum klappt es für die Dortmunder nicht? Eine Spurensuche.

Die Bayern in Sichtweite: Doch an der Titelreife des BVB gibt es Zweifel. Bild: dpa

Ziemlich genau neun Jahre ist es her, dass alle Freunde von Borussia Dortmund sich über einen historischen Coup freuen durften. Der Revierklub war der erste deutsche Verein, dem das renommierte englische Fußballmagazin „FourFourTwo“ eine Titelgeschichte widmete, in der „Europas heißester Klub“ gefeiert wurde. Der Reporter hatte einige Tage mit der Mannschaft verbringen dürfen, die er als „Urlaubsromanze“ mit dem „sexy new kid on the European block“ beschrieb.

Er schwärmte von den zugänglichen Spielern, von der jovialen Atmosphäre auf dem Trainingsplatz, natürlich auch von Trainer Jürgen Klopp und analysierte über viele Seiten, „warum Klopps Kids die wahren Erben des FC Barcelona sind“. In jenen süßen Jahren sollen sich die Dortmunder Profis sogar geschworen haben, alle noch sehr lange beim BVB zu bleiben, um den Geist dieser besonderen Zeit zu bewahren. Das hat jedenfalls der damalige Rechtsverteidiger Kevin Großkreutz einmal erzählt.