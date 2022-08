TV-Rechte der Bundesliga : Wann lernt die DFL endlich von der NFL?

Aktualisiert am

Neue Saison, altes Spiel: Der Fußball-Fan sucht nach einem Weg durch den Angebotsdschungel der Rechteinhaber – was läuft wann bei wem, und was kostet es inzwischen? – und landet zumeist bei einem Gedanken: Ginge das nicht auch einfacher?

Bundesliga Liveticker

Beim Bezahlsender Sky sind 200 Spiele der Bundesliga, die samstags, dienstags und mittwochs ausgetragen werden, sowie sämtliche 306 Spiele der zweiten Bundesliga live – einzeln und in der Konferenz, zuhause und unterwegs mit Sky Go – zu sehen. Beim entgeltlichen Streamingdienst DAZN sind die übrigen 106 Spiele der Bundesliga, die freitags und sonntags ausgetragen werden, einzeln zu empfangen, seit Neustem mitunter auch in Konferenzschaltungen.