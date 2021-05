Wandel im Fußball : Tradition behindert

Der Hamburger SV ist auf dem Weg nach oben – in der „ewigen Tabelle“ der Zweiten Fußball-Bundesliga. Der FC Schalke 04 ist sang- und klanglos abgestiegen, sodass die Bandenwerbung für Wladimir Putins geopolitisches Projekt Nord Stream2 in der kommenden Saison nicht mehr bei Spielen gegen Berlin oder Frankfurt, sondern „nur“ gegen Heidenheim oder Karlsruhe über die Fernsehschirme flimmern wird. Der 1. FC Köln und/oder Werder Bremen werden womöglich die Schalker in die zweite Liga begleiten.

In der dritten Liga wiederum fristen Vereine wie der 1. FC Kaiserslautern ein ziemlich trauriges Dasein, zeitweise sogar am Rande des Abgrunds zur Regionalliga. Dort wiederum bemüht sich seit vielen Jahren Rot-Weiss Essen mit wachsender Verzweiflung um die Rückkehr in den „richtigen“ Profifußball. Einer der bekanntesten Vereine der ehemaligen DDR, Dynamo Dresden, hat zwar gerade den Wiederaufstieg geschafft. Aber die Freude wurde – wieder einmal – durch randalierende „Fans“ zumindest getrübt. Im Umgang mit diesen hat sich der Klub in den vergangenen Jahren nicht gerade mit Ruhm bekleckert.