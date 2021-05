VfL Bochum vor dem Aufstieg : Die „graue Maus“ ist plötzlich das Vorbild

Das dröhnende Hupkonzert am Ruhrstadion will gar nicht mehr abschwellen, als die Lizenzmannschaft des VfL Bochum am vergangenen Sonntag Tor um Tor gegen die SSV Jahn Regensburg erzielt. Trotz des Appells durch den Verein an seine Anhänger, zu Hause zu bleiben, ist die Castroper Straße schon während der zweiten Halbzeit weitgehend zugestellt, inklusive Mittelstreifen und Bürgersteig. Jeder, der da vorfährt, drückt noch mal kräftig drauf – freundlich beobachtet von ein paar Ordnungshütern aus der benachbarten Polizeizentrale.

„Ganz Bochum ist im Auto“, wird Gerrit Holtmann später sagen, der VfL-Profi hat mit seinem feinen linken Fuß den vorentscheidenden dritten Treffer zum 5:1-Sieg erzielt. Anschließend sagt er: „Es sind noch zwei Spiele, wir brauchen noch Punkte.“ Aber selbst Cheftrainer Thomas Reis will sich an jenem Sonntag nicht länger zurückhalten. Der 47-jährige Fußballlehrer gibt sich „glücklich, dass wir die Tür noch weiter aufgestoßen haben“.