Was alle Jahre wieder in der Relegation zwischen dem Drittletzten der Ersten Bundesliga und dem Dritten der Zweiten Liga geschieht, scheint sich auch anno 2023 zu wiederholen. Die höherklassige Mannschaft setzt sich durch.

Diesmal wohl auch der VfB Stuttgart, der 2019 als einziger Bundesligaverein während der vergangenen zehn Jahren in diesen Entscheidungsduellen an einem Zweitligaklub, damals Union Berlin, gescheitert war. Der VfB strebt nach dem überzeugenden 3:0-Heimerfolg über den Hamburger SV dem Klassenverbleib entgegen. Dass die Schwaben diesen Vorsprung im Hamburger Rückspiel am Montag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga, bei Sat.1 und Sky) noch verspielen, mutete mindestens am Donnerstagabend in der Stuttgarter Arena unwahrscheinlich an.

„Ein Wunder muss es sein“

Dafür sprach der eindeutige Spielverlauf, davon zeugten die drei Treffer durch Mavropanos (1.), Vagnoman (51.) und Guirassy (54.). Dazu schwächte sich der HSV noch selbst, als der eben eingewechselte Suhonen nach einem rüden Tritt gegen Vagnoman des Feldes verwiesen wurde (69.). „Wir werfen weiter alles in die Waagschale, um auf ein Wunder zu hoffen, aber ein Wunder muss es dann auch sein“, sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt bei Sky mit Blick auf das Rückspiel. „Das ist ein hartes Ergebnis, aber jeder, der uns kennt, weiß, dass wir weitermachen werden. Wir glauben an uns“, sagte Torwart Daniel Heuer Fernandes: „Es bringt alles nichts, im Fußball ist alles möglich.“

Die alles überlagernde Frage war zunächst die, wer dem Druck dieses Duells gewachsen sein würde. Die favorisierten Stuttgarter, die sich unter ihrem dritten Saisontrainer, Sebastian Hoeneß, in der Bundesliga zuletzt relativ stabil präsentierten, oder die Hamburger Herausforderer, die mit siebzig Saisontoren die meisten Treffer in der zweiten Liga geschossen hatten. Die erste Antwort darauf kam blitzschnell. Schon nach 44 Sekunden hatten die Schwaben ein Leuchtzeichen gesetzt. Nach dem ersten Eckball von Sosa eroberte der kantige Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos die Lufthoheit vis à vis des Hamburger Tors. Sein Kopfball zum 1:0 ins rechte Tordreieck war nicht einmal für den fabelhaften HSV-Keeper Heuer-Fernandes zu erreichen. Mit dem 1:0 war der VfB umstandslos zur Sache gekommen.

Es dauerte, bis die defensiv allzu fahrigen Norddeutschen offensiv wenigstens punktuell dagegenhalten konnten. Fürs erste dominierte der VfB mit zügigen Attacken, die oft über die linke Seite vom quirligen Führich und durch die Mitte von Kapitän Wataru Endo eingeleitet wurden. Mittelstürmer Guirassy hätte einen Stuttgarter Konter allein vor Heuer-Fernandes zum 2:0 nutzen müssen, scheiterte aber am famosen Hamburger Schlussmann (23.). Der vollbrachte vier Minuten später eine weitere Glanztat, als er nach einem Foul von Reis gegenüber Millot an der Strafraumkante des HSV den folgenden Elfmeter von Guirassy parierte.

Der Hamburger SV fand erst kurz vor der Pause gegen zusehends nachlässiger verteidigende Stuttgarter besser in seinen Passstafetten-Fußball und hatte nach einer Unkonzentriertheit des für den am Knie verletzten Fabian Bredlow ins Tor zurückgekehrten früheren Stammkeepers Florian Müller die große Chance zum Ausgleich, als Glatzel seine Gelegenheit nicht entschlossen genug nutzte und Anton den Schuss des HSV-Mittelstürmers abblocken konnte (35.).

Mehr zum Thema 1/

Die zweite Hälfte begann aus Stuttgarter Sicht ähnlich furios wie die erste. Einen blitzartig vorgetragenen Angriff des VfB über Führich und Millot vollendete der ehemalige HSV-Profi und Jungnationalspieler Vagnoman mit einem unhaltbaren Schuss zum 2:0. Und dann brachen alle Dämme bei den seit fünf Jahren zweitklassigen Norddeutschen, als Guirassy, der am Tag zuvor seinen Vertrag bis 2026 verlängert hatte, auch noch traf: per Kopf nach Sosas Eckball. Das Spiel war entschieden, die Relegation, deren zweiter Teil am Montagabend im Hamburger Volkspark steigt, womöglich auch.