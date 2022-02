Ärger beim VfB Stuttgart : „Es ist beschissen und tut weh“

Mit einem Sieg über Bochum wollte Stuttgart neue Hoffnung schöpfen in der Bundesliga. Doch in der Nachspielzeit passiert ein verhängnisvolles Foul. Der VfB ist am Boden zerstört nach dem Drama.

Dieser Schock des schweren Patzers im Abstiegskampf des VfB Stuttgart soll schon am Montag ein wenig gelindert sein. Das hofft Sportdirektor Sven Mislintat zumindest inständig. Dass mit Beginn der neuen Trainingswoche die Bilder, die den Frust der letzten Minuten am Samstag zeigen, verblasst sind. Wie Konstantinos Mavropanos nach seinem verhängnisvollen Foul auf dem Boden liegt. Wie er nach dem Ausgleich in der Nachspielzeit zum 1:1 (0:0) des VfL Bochum in die Hocke geht und sich das Trikot übers Gesicht zieht. Wie er verbittert auf dem Rasen steht, und Mislintat ihn in den Arm nimmt.

In seiner prekären Lage in der Fußball-Bundesliga steht sich der Tabellenvorletzte auch selbst im Weg. Mit einem unnötigen Foulelfmeter verursacht von Mavropanos, der die Schwaben – ebenso wie verschwendete Chancen – um den Sieg brachte. „Wer ist nicht am Boden zerstört gewesen nach dem Spiel? Es ist beschissen und tut weh“, kommentierte Trainer Pellegrino Matarazzo. „Ich finde, das Gegentor zum Schluss passt ins Gesamtbild der Saison“, haderte der Coach, der abermals eine Jobgarantie erhalten hatte: „Dass wir viele Rückschläge erleben. Irgendwie ist das Momentum nicht auf unserer Seite.“

Stück für Stück scheint der dritte Abstieg seit 2016 für den nun seit acht Spielen sieglosen VfB näher zu rücken. Auch Mislintat stand am Samstagabend tief enttäuscht vor der heimischen Arena, als er zum abermaligen Rückschlag Stellung nahm. Gerade scheine es schwer wieder „aufzustehen“, räumte der 49-Jährige ein.

Der VfB hatte ordentlich gespielt und beim verdienten 1:0 das Glück auf seiner Seite. Orel Mangala köpfte nach einer Ecke Armel Bella Kotchap (56.) an, vom Bochumer fiel der Ball ins Tor. Nach den zahlreichen Verletzungen von Leistungsträgern und Corona-Fällen sah es so aus, als würde dieses Spiel gegen Bochum endlich den Sieg bringen, auf den die Schwaben seit dem 11. Dezember warten.

„Ich hätte das 2:0 machen müssen!“

Bis in die Nachspielzeit. Bis Mavropanos nicht den Ball wegschlug, sondern Sebastian Polter unglücklich umgrätschte und Eduard Löwen den Elfer sicher verwandelte. Die VfB-Profis sackten zusammen. Wieder ein Rückschlag. Es war die prägnanteste Szene dieses Unentschiedens, das sich wie eine Niederlage anfühlte, aber nicht die einzige entscheidende. Denn es rächte sich auch, dass der Gastgeber Chancen ausließ. „Ich hätte das 2:0 machen müssen!“, bat Mangala um Entschuldigung.

Dass sich der Rückstand auf den FC Augsburg auf dem Relegationsrang um einen Punkt auf drei Zähler verkürzte, war kaum ein Trost. Wäre das Spiel mit 1:0 statt 1:1 ausgegangen, wäre der VfB bis auf einen Punkt herangekommen. Nun liest sich die Bilanz erschreckend: 19 Punkte nach 23 Spielen. Nur 2018/2019 war sie schlechter. Die Saison endete mit dem Abstieg.

Mislintat und Matarazzo flüchten sich in Durchhalteparolen, reden das schwächste Rückrundenteam stark. „Ich bin mir total sicher, dass – so schwer sich das gerade jetzt anfühlt – sie am Montag wiederkommen und aufstehen“, sagte Mislintat, „und alles daran setzen, einen ihrer absoluten Leader auf dem Platz, Dinos Mavropanos, so zu unterstützen, dass es am Besten in einem Dreier mündet gegen Hoffenheim.“ Der Verteidiger sei „einer der Kerle, der in seiner Persönlichkeit wächst in so einer Situation.“ Matarazzo meinte: „Die Mannschaft hat genügend Qualität in dieser Situation, die Liga zu halten. Ich bin sicher, dass wir mit dem ersten Erfolgserlebnis ins Rollen kommen.“

Womöglich muss die Aufholjagd über Wochen ohne Silas Katompa Mvumpa klappen. Der Angreifer, nach monatelanger Pause auf der Suche nach der Topform, verletzte sich an der Schulter. Wie lange er ausfällt, war zunächst unklar. „Es läuft so viel gegen uns in dieser Saison und deswegen denken wir: „Jetzt erst recht““, sagte Matarazzo bei Sky: „Wenn wir in elf Spielen auf dieses Riesenbrett zurückblicken können und trotzdem feiern können, dann ist das eine Bindung, die ein Leben lang halten wird.“ Am Freitag gilt es erst einmal in Hoffenheim.