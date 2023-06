Raumdeuter, Anführer, Diener seiner Mannschaft: Wataru Endo besitzt jetzt schon den Status früherer ausländischer Kapitäne beim VfB Stuttgart. In der Relegation zeigt sich deutlich, warum das so ist.

Auch ohne Deutsch zu sprechen, ist Wataru Endo ein allseits verstandener und geschätzter Kapitän der Bundesliga-Mannschaft des VfB Stuttgart. In einem seiner seltenen, in der englischen Sprache geführten Interviews hat der 30 Jahre alte Japaner aus Yokohama über seine Stuttgarter Hauptrolle einmal gesagt, „ich glaube, entscheidend ist die Leistung, ich versuche, auf dem Platz voranzugehen“. Das tut der dynamische Asiate bei jeder sich bietenden Gelegenheit.

Er, dessen Terrain als Anführer und erster Diener seiner Mannschaft das defensive Mittelfeld ist, glänzt manchmal auch als Schütze wichtiger Tore. So vor allem, als er kurz vor Toresschluss in der Saison 2021/22 im Heimspiel gegen den 1. FC Köln das Tor zum 2:1-Sieg und damit zum kaum noch für möglich gehaltenen Klassenverbleib des VfB erzielte.

Er, den sie seitdem „Legendo“ nennen, schrieb sich damit in die Geschichte des größten baden-württembergischen Klubs ein und löste einen Freudentaumel in der Stuttgarter Arena aus. Nach seinem Flugkopfball ins Glück erfüllte der leise Leader des VfB den Fans in der Cannstatter Kurve deren Herzenswunsch, auch dort seine Freude auszuleben. Und, hört, hört, Endo begeisterte die Anhänger zur Feier des Tages mit drei deutschen Worten: „Ende gut, alles gut!“

Einer wie Soldo und Meira

An diesem Montag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga, bei Sat.1 und Sky), im entscheidenden Relegationsspiel um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV, dürfte nach dem 3:0-Sieg über den Zweitliga-Dritten im Hinspiel kein erlösendes Tor wie vor einem Jahr nötig sein, um dem VfB eine weitere Saison erster Klasse zu bescheren.

Notfalls stünde der wie so viele Japaner emsige, zweikampfstarke und auch torgefährliche Endo aufs Neue parat, den Stuttgartern erste Hilfe im letzten Moment zu leisten. Er besitzt jetzt schon denselben Status wie andere ausländische Kapitäne des VfB – etwa der Kroate Zvonimir Soldo oder der Portugiese Fernando Meira, zwei defensive Vorarbeiter wie heutzutage Endo.

Seit 2019 bereichert er das inhaltliche Angebot der Stuttgarter Mannschaft. Und das, obwohl ihn sein erster VfB-Trainer während der Zweitligasaison, die in den Wiederaufstieg mündete, lange übersah. Der Mann hieß Tim Walter, seit zwei Jahren als Fußballlehrer des HSV tätig. Walter „entdeckte“ Endo nach einer einzigen Einwechslung für eine Minute, erst am 14. Spieltag und ließ ihn dann in der ersten Elf, was ihn auch nicht vor der Entlassung am 23. Dezember 2019 bewahrte.

Dessen Nachfolger Pellegrino Matarazzo ernannte den verheirateten Vater von vier Kindern im Sommer 2021 zum Kapitän. Seine Begründung für den Vertrauensbeweis klang einleuchtend: „Ein Kapitän muss alle mitnehmen können. Er muss die Werte verkörpern, für die wir stehen und als Beispiel vorangehen.“ Ein Votum für den japanischen Nationalspieler, das auch bei seinen drei Nachfolgern bis hin zum aktuellen Coach Sebastian Hoeneß als unumstößlich gilt.

Zudem gilt der zähe Endo, der sich so gut wie nie verletzt abmeldet und in seinen drei Spielzeiten für den VfB erst fünfmal bei Pflichtspielen passen musste, als ein Raumdeuter, der instinktiv spürt, wann seine Chance gekommen ist, seinem Team mit einem Treffer zu helfen. In der Bundesliga trifft Endo deshalb seit drei Jahren pro Runde fünfmal, womit er in der Torschützenliste des VfB in dieser Saison hinter Serhou Guirassy gemeinsam mit den Kollegen Führich und Silas Platz zwei belegt.

Ob dieser allseits geschätzte Wataru Endo nach dem Auslaufen seines Vertrages 2024 weiter eine Stütze des VfB bleiben möchte, ist die spannende Frage. Der Mann träumt von der Premier League. Zumal sein Vater einmal gesagt hat, dass er seinem Sohn nur dann im Stadion zusehen wolle, wenn er in England als Auf- und Abräumer vom Dienst gebraucht werde. Stuttgart ist aber auch ganz schön, zumal Wataru Endo längst in der Stadt, im Stadtteil Möhringen, heimisch geworden ist.