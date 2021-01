Machtkampf beim VfB Stuttgart : Thomas Hitzlsperger – mutig oder übermütig?

Er war einmal der Liebling der Fans, einer, mit dem Hoffnung verknüpft worden ist. Doch in Teilen der Anhänger des VfB Stuttgart hat sich die Lage verändert. Am Donnerstag kritisierten die organisierten Fans des Fußball-Bundesligaklubs den Vorstandschef Thomas Hitzlsperger für seine „ungebührliche Attacke“ auf Präsident Claus Vogt. In einem öffentlichen Schreiben forderten Fanvertreterinnen und Fanvertreter des VfB-Fanausschusses die Klubführung zudem auf, „ein öffentliches Wort der Rückendeckung“ für Vogt auszusprechen. Dies wäre „dringend angebracht, um weiteren Schaden vom VfB abzuwenden“, hieß es.

Bundesliga Liveticker

Was war passiert? Pünktlich zum Jahreswechsel bekriegten sich der Vormann der VfB Stuttgart 1893 AG und Claus Vogt, der Präsident des VfB Stuttgart e.V., in offenen Briefen derart unversöhnlich, dass eine einvernehmliche Lösung des Stuttgarter Spitzen-Streits trotz eines „Gesprächs unter Männern“, wie Vogt das Treffen zwischen beiden am vorigen Samstag bezeichnete, nicht in Sicht scheint.