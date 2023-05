Aktualisiert am

4:1-Sieg in Mainz : Stuttgart hält dem Druck stand

Stuttgart-Profi Silas Katompa Mvumpa (links) setzt sich im Zweikampf mit Aymen Barkok durch. Bild: dpa

Vor dem Spiel in Mainz steht der VfB Stuttgart auf Platz 17, nach dem Spiel auf dem 15. Rang. Die Hoffnung auf den Verbleib in der Bundesliga ist wieder da. Am letzten Spieltag wartet Hoffenheim.