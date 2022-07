Fußball voller Dekadenz : Sehnsucht nach Uwe Seelers Welt

Uwe Seeler, so einen wird es nicht mehr geben! Das sagen nicht nur ehemalige Mitspieler des deutschen Fußball-Idols. Seit der Nachricht vom Tode des Hamburgers am Donnerstag im 86. Lebensjahr scheint die halbe Nation davon überzeugt. So bescheiden, so ehrlich, so treu, und deshalb so groß geworden in seiner Heimat. Ein Weltklassestürmer schwört der Verlockung des Geldes ab, das ihm 1961 Inter Mailand geboten hatte: 1,2 Millionen Mark, unvorstellbar damals.

Aber Seeler blieb, wo er herkam. Zeit seines Lebens. Und stieg mit so zum Sportidol auf, wenn nicht gar zum Vorbild der meisten deutschen Fußballfans. Seeler stand für die Verlässlichkeit, die mehr und mehr verloren geht, für das Vertrauen, dass sich hinter einem wichtigen Satz keine Spitzfindigkeit verbirgt, die schon morgen den Weg ins Gegenteil eröffnet: „Stand heute“, sagen Profis inzwischen gern, „erfülle ich meinen Vertrag.“

Uwe Seeler war ein Star des Volkes

Uwe Seeler erfüllte etwas Größeres. Die Sehnsucht, nicht verlassen zu werden, sobald einem Hochbegabten die weite Welt offen steht. Er verlieh mit seiner Entscheidung, auf ewig beim HSV zu bleiben, all jenen, die keine Wahl hatten, die bleiben mussten, um überleben zu können, etwas von seinem Glanz auf dem Spielfeld. Seeler spielte glaubhaft vor, in keiner Minute zu vergessen, wie wichtig es ist, das Feld zu pflegen, auf dem man groß geworden ist. Ehrgeizig, leidenschaftlich, erfolgreich. So wurde er, was niemand unter den lebenden Deutschen von sich behaupten kann, ein Star des Volkes, immer auf Augenhöhe: „Uns Uwe“.

Die Dekadenz des Fußball-Geschäfts dieser Tage lässt Seeler als Fixpunkt für einen Weg zurück in eine vernünftiger Welt erscheinen. Wie wäre es mit Bescheidenheit? Mit einer Abkehr von den aberwitzigen Ablösesummen, unanständig erscheinenden Tageslöhnen von 100.000 Euro? Zu Beginn der Fußball-Bundesliga lag die maximale Bezahlung bei 1200 Mark – pro Monat, nicht pro Stunde. Aber das ist bald 60 Jahre her. Seelers Absage an Inter Mailand war ein Thema, als die Bundesliga noch gar nicht existierte.

Und Seeler bei aller Heimatverbundenheit durchaus auch auf sein Leben nach dem Kicken schauen musste. Er erhielt die Norddeutschland-Vertretung von Adidas. Und tingelte übers Land, während das HSV-Team mitunter ohne ihn trainierte. Halbprofis, alle auf Nebeneinnahmen angewiesen. Das sollte nicht vergessen, wer von guten alten Zeiten schwärmt, während ihn die Gier der Superstars, ihrer Agenten, der Vereine und Verbände abstößt. Der auf entwurzelte Superligen und Weltmeisterschaften alle zwei Jahre hochgetrimmte Machtkampf um den immer noch nicht gesättigten Fußballmarkt hat nichts mehr mit der Welt Seelers zu tun.

Das ist an vielen Stellen sehr bedauerlich, wenn nicht gefährlich für diesen Weltsport. Die Wut über die teils völlig enthemmte Kommerzialisierung hat, auch in Deutschland, zu einer Entfremdung bei den Bürgern beigetragen, die den Gestaltern des Fußballs eines Tages gewaltig auf die Füße fallen könnte. Im Moment ist niemand in Sicht, am wenigsten der Präsident des Internationalen Fußball-Verbandes, der die grotesken Fehlentwicklungen einfangen wollte.

Glaube an den Wiederaufstieg des HSV

Die Aufgabe ist gewaltig. Denn beim Wunsch nach einer Rückkehr in Uwes Welt werden großartige Folgen der Professionalisierung übersehen. Heute können junge Spieler, inzwischen auch Spielerinnen, in die Welt hinaus ziehen, ihr Talent entwickeln im Vergleich mit anderen, vielleicht besseren. Auch wenn es naheliegend erscheint: In den meisten Fällen lässt sich ein junger Profi nicht allein vom Gehaltsscheck überzeugen, den Heimatverein zu verlassen. Die Entdeckung einer anderen Kultur, und sei es allein die des Fußballs, bringt eine wunderbare Bewegung in den Sport.

Hätten die Deutschen mit dem spanischen Spielfluss ihren Auftritten eine begeisternde Leichtigkeit verliehen, wenn sie daheim geblieben wären, oder wäre das ohne die Trainertransfers der Fall? Bei aller berechtigter Kritik: Die Globalisierung hat der Kultur des Spiels auch gut getan, hat Spieler beflügelt, ihre Fähigkeit auf ein faszinierendes Niveau zu heben.

Seeler genoss diesen Fortschritt, schaute von Norderstedt aus begeistert auf die neuen Künstler am Ball. Die Frage, was aus ihm wohl in Italien geworden wäre, drängt sich zwar auf, ist aber müßig. Sicher ist nur, dass er seinen Weg nie bereute, dass er immer wusste, was am Ende mehr wert ist als aller Ruhm und Reichtum: Heimat. „Ich kann doch nicht drei Steaks am Tag essen“, soll er gesagt haben. Einem Seeler von heute wäre beim Anblick eines mit Blattgold servierten Steaks wohl speiübel geworden. Dass es einen wie ihn nicht mehr geben werde, das würde er jedoch ausschließen. Seeler war Optimist. Er glaubte bis zuletzt an den Wiederaufstieg seines HSV.