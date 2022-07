Fußball-Legende Seeler ist tot : „So wie ‚Uns Uwe' möchten wir alle sein“

Aktualisiert am

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Witwe Ilka Seeler nach dem Tod des früheren Nationalspielers Uwe Seeler sein Mitgefühl ausgesprochen und den DFB-Ehrenspielführer als „Legende des deutschen Fußballs und eine einzigartige Persönlichkeit ohne große Allüren“ gewürdigt. „Ihr Mann hat uns viele unvergessene Spiele geschenkt und unnachahmliche Tore erzielt“, heißt es in dem Schreiben, das das Bundespräsidialamt am Donnerstag veröffentlichte. Seeler war am Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben.

„Bei allem Ruhm und bei aller Popularität ist Ihr Mann sich selbst stets treu geblieben. Er hat nie vergessen, dass man nur dann ganz nach oben kommt, wenn man den Weg nicht alleine geht“, schrieb Steinmeier. „Sie, verehrte Frau Seeler, waren stets an seiner Seite und haben ihm in vielen schwierigen Situationen Kraft und Halt gegeben.“ Er erinnere sich gerne an die Begegnungen mit Seeler zurück, schrieb Steinmeier. „Wir werden Uwe Seeler nicht vergessen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“

Auch viele andere bekundeten ihr Beileid. „Deutschland trauert um „Uns Uwe“. Er war Vorbild für viele, Fussballlegende und natürlich Hamburger Ehrenbürger. Zu seinem 80. Geburtstag durfte ich die Tischrede halten: „So wie #UnsUwe möchten wir eigentlich alle sein: selbstbewusst und bescheiden.“ (Bundeskanzler Olaf Scholz)

„Uwe Seeler war ein Vorbild für Generationen von Nationalspielern. Mit seiner bodenständigen, bescheidenen und zurückhaltenden Art hat er auch neben dem Platz die Menschen begeistert und für sich eingenommen. Sein Name ist Sinnbild für Vereinstreue und Loyalität. Bei vier Weltmeisterschaften stand er selbst auf dem Rasen, später hat er als Ehrenspielführer und Teil der DFB-Delegation unsere Nationalmannschaft zu Turnieren begleitet, beispielsweise 2010 nach Südafrika. Wir haben es immer genossen, ihn um uns zu haben. Uwe Seeler hat uns inspiriert. Wir alle bei der Nationalmannschaft und beim DFB werden ihn sehr vermissen.“ (Bundestrainer Hansi Flick)

„In Uwe Seeler verlieren wir einen der besten Fußballer, den Deutschland je hatte. (...) Doch Uwe Seeler wirkte weit über den Fußballplatz hinaus. Seine Bodenständigkeit, seine Bescheidenheit und seine Verbundenheit zu seiner Heimatstadt Hamburg zeichneten ihn zeit seines Lebens aus. Mit seiner Stiftung setzte er sich für bedürftige und unverschuldet in Not geratene Menschen ein, außerdem engagierte er sich auch leidenschaftlich für die DFB-Stiftung Sepp Herberger. Sein Tod macht uns unsagbar traurig. Uwe Seeler wird dem DFB und dem gesamten deutschen Fußball sehr fehlen. Wir werden 'Uns Uwe' sehr vermissen.“ (Bernd Neuendorf, Präsident des Deutschen Fußball-Bunds)

„Vorbild für Millionen Menschen“

„Wer an den deutschen Fußball und seine Größten denkt, denkt an Uwe Seeler. Sein Tod ist ein schmerzhafter Verlust für die ganze Fußball-Familie. Seeler stand für ehrlichen Fußball, für Loyalität und Menschlichkeit, er war ein Spieler mit Herz und für die Herzen - wir werden ihn als einen der ganz Besonderen des Sports immer in Erinnerung behalten.“ (Oliver Kahn, Vorstandschef FC Bayern)

„Der Tod von Uwe Seeler trifft die deutsche Fußballseele in ihrem tiefsten Inneren. „Uns Uwe“ war ein Volksheld, es gab keinen Fan in Deutschland, der ihn nicht verehrt hat. Seeler hat die Nation bewegt - auch über das Spiel hinaus. Ich persönlich hatte das Glück, lange mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen und ihn als besonderen Menschen kennenzulernen, der warmherzig, freundlich und offen auf jeden zugegangen ist. Der FC Bayern ist in Trauer vereint mit seiner Familie, den Angehörigen und Freunden.“ (Herbert Hainer, Präsident FC Bayern)