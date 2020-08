Freiburg-Trainer Streich : „Es geht um Leben und Tod“

Trainer Christian Streich von Fußball-Bundesligaverein SC Freiburg befürwortet die Proteste und die Boykotte im amerikanischen Sport wegen anhaltender Polizeigewalt. „Das was dort passiert, ist extrem wichtig“, sagte der 55-Jährige im Trainingslager in Schruns (Österreich), „weil es letztlich um Leben und Tod geht, um Gewalt und Mord, elementare Menschenrechte, die missachtet werden. Davor kann man nicht die Augen verschließen.“

Der ausgebildete Lehrer in den Fächern Deutsch, Sport und Geschichte sieht ein großes Problem darin, dass sich viele Menschen weltweit nach „autokratischen Strukturen“ sehnen: „Das ist mit Blick auf die Geschichte ein Phänomen, das immer wieder passiert und leider gerade an vielen Orten der Welt stattfindet. Dass die Leute nach großen Figuren suchen, die sagen, wo es langgeht, aber eigentlich nur auf ihren eigenen Profit aus sind und menschenverachtende Maßnahmen ergreifen."

Lähmen Proteste Investitionen?

Wie aktuell die Diskussionen um den richtigen Umgang mit den Protesten in den Vereinigten Staaten sind, zeigt ein Beispiel aus der Fußballliga MLS. Dort wird Dell Loy Hansen, Besitzer des MLS-Teams Real Salt Lake, nach seinen heftig kritisierten Äußerungen zu den Spielerboykotten den Klub verkaufen. Das kündigte Don Garber, Commissioner der nordamerikanischen Fußball-Profiliga, am Sonntag an. Demnach werde die MLS mit Hansen zusammenarbeiten, „um den Verkaufsprozess zu unterstützen“. Dieser umfasst die gesamte Holding, zu der auch das Frauenteam Utah Royals aus der NWSL und das Farmteam Real Monarchs gehören.

„Nach eingehender Überlegung sind sich meine Frau Julie und ich einig, dass der beste Weg für die Real-Salt-Lake-Familie ist, dass sie ein neuer Eigentümer mit einer frischen Vision übernimmt“, wurde Hansen auf der Website von Real Salt Lake zitiert. Er werde „mit Fleiß daran arbeiten, dass das MLS-Team in Salt Lake City bleibt“.

Hansen hatte in einem Radio-Interview gesagt, dass die Entscheidung der Spieler, aus Protest gegen Polizeigewalt nicht aufzulaufen, seinem Willen für Investitionen ins Team „viel Wind aus den Segeln“ genommen habe. Das Verhalten sei „respektlos“ gewesen. Die MLS hatte sich am Mittwoch dem Boykott der Basketball-Profiliga NBA aus Protest gegen Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten angeschlossen – erst am Freitagabend (Ortszeit) wurde der Spielbetrieb wieder aufgenommen.

MLS-Boss Garber hatte die Äußerungen von Hansen scharf verurteilt, die Liga leitete zudem Untersuchungen ein. In der Folge kündigte Hansen bereits an, alle Tätigkeiten ruhen zu lassen. Der deutsche MLS-Profi Julian Gressel hatte Hansen per Twitter bereits zum Verkauf des Klubs aufgefordert.

Den viel diskutierten Ausschluss von Zuschauern in der Bundesliga hält Freiburgs Trainer Streich derweil weiterhin für „richtig". In anderen Ländern würden „Menschen, die so dermaßen unverantwortlich sind – man muss fast schon von geistig nicht mehr zurechnungsfähig sprechen – sich anmaßen zu bestimmen, welche Maßnahmen ergriffen werden, ohne Ärzte hinzuzuziehen und dafür tausende und zehntausende Menschen sterben.“

Er selbst war vor wenigen Wochen in der Nähe der besonders stark betroffenen Stadt Como in Norditalien. „Da gibt es nicht viele Familien, die nicht im engeren oder weiteren Kreis betroffen waren. Oder im Elsass. Das ist schrecklich, was da passiert ist“, sagte Streich. Laut dem Freiburger Trainer müssten den derzeit verbreiteten Verschwörungsgeschichten positive Sachen entgegengestellt werden: „Zum Beispiel, wie geholfen wurde, welche Solidaritäten entstanden sind, wie positiv viele Menschen in der Krise miteinander umgehen.“