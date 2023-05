Den richtigen Zeitpunkt zu erwischen ist eine Kunst, so schwierig wie das Toreschießen. Sheraldo Becker, weiß, wovon die Rede ist. Immer wieder wollte er in den vergangenen Wochen das Publikum auf eine besondere Weise überraschen: indem er sich beim Torjubel eine Maske über den Kopf zieht. So wie es einst Marco Reus und Pierre Emerick Aubameyang zu Dortmunder Zeiten getan hatten. Die beiden jubelten als Batman und Robin verkleidet.

In der Welt der Marvel-Helden ist auch der 28 Jahre alte Becker zu Hause, er hält es statt mit Fledermäusen aber lieber mit Spinnen. Aus dem Versandhandel ließ er sich eine Maske der Comicfigur Spiderman zuschicken, für 15 Euro. Becker kamen Zweifel an dem Geschäft, die auch heute noch nicht in Gänze verschwunden sind. „Ganz schön teuer“, sagte er, nachdem er sie am Samstag dem Publikum an der Alten Försterei vorgeführt hatte.

Auf der anderen Seite war es das wert, und einen besseren Zeitpunkt hätte er auch nicht finden können. Das 4:2 des 1. FC Union Berlin gegen den SC Freiburg trug Beckers Namen. Mehr, als irgendein Spiel jemals zuvor. Zwei Tore erzielte der Niederländer selbst, die anderen beiden bereitete er vor. Vier Scorerpunkte, also Tore plus Vorlagen, schaffte noch kein Fußballprofi des 1. FC Union in der Bundesliga. „Heute kann ich stolz sein. Ich möchte der Mannschaft immer helfen, und ich denke, heute habe ich das gut hinbekommen“, sagte der Stürmer.

Nachdem er das frühe 1:0 durch Kevin Behrens aufgelegt hatte, schoss er das 2:0 selbst, indem er Freiburgs Torwart Mark Flekken den Ball durch die Beine jagte. Becker rannte an der Seitenlinie entlang, dort saßen auf der Tribüne Familienangehörige und Freunde, und holte plötzlich die Maske unter seinem Trikot hervor. Im ersten Überschwang setzte er sie sich gar falsch herum auf, korrigierte das Missgeschick aber gleich wieder. Von Schiedsrichter Marco Fritz bekam er die Gelbe Karte, von Trainer Urs Fischer Verständnis. Natürlich sei die Verwarnung „unnötig“, sagte der strenge Herr Fischer, nur um einen Augenblick später Milde walten zu lassen. „Den Jubel fand ich schon gut“, sagte Unions Trainer, der sich selbst als Fan der Figur und Kinogänger outete.

Auch Freiburgs Christian Streich lobt

Was die Einordnung von Beckers Leistung anging, geriet Fischer für seine Verhältnisse in einen ungewöhnlichen Ekstasezustand. „Es war außergewöhnlich, er hat ein Wahnsinnsspiel gemacht, war an allen gefährlichen Aktionen beteiligt“, sagte der Trainer. Fischers Gegenüber Christian Streich fand gar, dass es unmöglich sei, den wahnsinnig schnellen Becker zu stoppen, wenn man ihm zu viele Räume gebe. Das taten die Freiburger vor allem in der ersten Halbzeit ausgiebig, sehr zum Missfallen von Streich. Der nahm die Schuld später auf sich, weil er den unter der Woche erkrankten Lukas Kübler von Beginn an aufgestellt hatte. „Wir spielten dann mit einem Mann weniger“, sagte Streich.

Das allein war aber nicht der Grund, warum Union nach den Toren von Behrens und zwei Mal Becker zur Pause 3:0 führte. Die Berliner boten bis dahin einen im Grunde perfekten Vortrag. Zweikampfführung, Intensität, Chancenverwertung, alles war auf einem schwindelerregend hohen Niveau. „Es war sicherlich eine der besten Halbzeiten in dieser Saison“, sagte Abwehrspieler Robin Knoche. In der zweiten Halbzeit war Union nicht mehr ganz so konzentriert, Manuel Gulde und Vincenzo Grifo per Elfmeter brachten Freiburg wieder heran, doch dann folgte der abermalige Auftritt von Becker. Auf der rechten Seite entwischte er schneller als jede Spinne und hatte dann auch noch die Übersicht, um den mitgelaufenen und deutlich besser positionierten Aissa Laidouni zu sehen, der zum 4:2 traf.

Durch den Sieg hat Union zwei Spieltage vor Schluss drei Punkte Vorsprung vor den fünftplatzierten Freiburgern und das bessere Torverhältnis. Ein Sieg noch gegen Hoffenheim oder zum Abschluss gegen Werder Bremen – und die Qualifikation für die Champions League wäre perfekt. Die Teilnahme am wichtigsten Klubwettbewerb Europas würde Union nicht nur viel Geld garantieren, sondern auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der umworbene Sheraldo Becker über den Sommer hinaus in Berlin bleibt.