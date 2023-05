Seit Europas lukrativster Geldtopf in Sichtweite ist, mangelt es Union Berlin an Ordnung und Klarheit. Trainer Urs Fischer vermisst die Grundtugenden. Nun kommt es zu einem vorentscheidenden Duell.

Wenn schon ohne Punkte, dann durfte Urs Fischer wenigstens mit einem Lächeln nach dem 0:1 seines 1. FC Union Berlin beim FC Augsburg nach Hause fahren. Verursacht hatte es Enrico Maaßen. Ausgerechnet. Der Trainer des FC Augsburg diktierte seinem Gegenüber quasi die Zielstellung für die letzten drei Spiele dieser Saison. „Urs, dir wünsche ich für das Erreichen der Champions League alles Gute. Ich glaube, es ist möglich“, sagte Maaßen. Fischer lächelte und schwieg.

Jaja, die Champions League. Offiziell hat der 1. FC Union nach dem Erreichen des Klassenverbleibs (im Winter) die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb ausgegeben. Die ist, so viel weiß man nach 31 gespielten Runden, ebenfalls so gut wie sicher. Bleibt nur noch die Champions League, Europas lukrativster Geldtopf. Rund 16 Millionen Euro gibt es allein für die Teilnahme. Ein finanzieller Segen, vom Prestige ganz zu schweigen.

Seitdem der gelobte Wettbewerb am Horizont erscheint, geht den Berlinern das Tagwerk allerdings nicht mehr so leicht von den Füßen. In Augsburg mühten sie sich zum zweiten Mal in Folge vergeblich, ein Tor zu schießen. „Wir hatten genügend Möglichkeiten“, ärgerte sich Fischer. Immer wieder scheiterten seine Spieler am hervorragend aufgelegten Augsburger Torwart Tomas Koubek. Dem Ärger nicht genug, erzielte Dion Beljo kurz nach der Pause das einzige Tor der Begegnung.

Vom Müßiggang weit entfernt

„Dann passt du einmal nicht auf, und du stehst als Verlierer da“, sagte Fischer, der in dieser Szene all das vermisste, was Union über die Saison stark gemacht hatte. „Da war nichts von Klarheit, nichts von Organisation zu sehen“, sagte Fischer. Vorausgegangen war ein Einwurf, in dessen Folge das Tor fiel, weil weder die Eingabe noch Torschütze Beljo ausreichend verteidigt wurden.

Aus Augsburger Sicht ein enorm wichtiger Treffer. Augsburg liegt dadurch sechs Punkte vor dem Relegationsrang, der Klassenverbleib ist so gut wie sicher, auch wenn Trainer Maaßen sagte, man dürfe jetzt nicht „fahrlässig“ sein und sich schon zurücklehnen.

Vom Müßiggang ist Union ebenso weit entfernt. Man kann den Berlinern ja einiges vorwerfen. Zum Beispiel, dass sie ligaweit die zweitwenigsten Schüsse auf das gegnerische Tor (nach Augsburg) abgeben oder dass ihr Spiel oft unansehnlich ist. Aber nicht, dass sie Organisation und Klarheit vermissen lassen. Unter diesem Aspekt war der Auftritt in Augsburg ein Novum.

„Die Chance, etwas Großes zu erreichen“

Die Grundtugenden der Union-DNA gilt es nun für die letzten drei Spiele wiederzuentdecken. Denn klar ist auch: Union hätte sich schon längst in eine bessere Lage beziehungsweise die Champions League bringen können. Vor allem in der Alten Försterei ließ die Mannschaft zuletzt wichtige Punkte liegen. Gegen Schalke, Köln und Leverkusen gab es nur torlose Remis, auch Abstiegskandidat Bochum konnte beim 1:1 zu Hause nicht bezwungen werden. So kommt es am kommenden Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) zu einem vorentscheidenden Duell mit dem SC Freiburg.

Mehr zum Thema 1/

Beide haben 56 Punkte gesammelt, das Torverhältnis spricht knapp für Union. Anschließend geht es nach Hoffenheim, ehe am letzten Spieltag Werder Bremen nach Berlin kommt. „Wir haben nach wie vor die Chance, etwas Großes zu erreichen. Noch stehen neun Punkte zur Verfügung“, sagte Angreifer Kevin Behrens. Mindestens sechs müssen er und seine Mitspieler noch holen, damit Urs Fischer und alle anderen Unioner mit mehr als nur einem zufriedenen Lächeln in die Sommerpause gehen können.