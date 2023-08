Fans, die es schon lange mit dem 1. FC Union Berlin halten, fühlten sich in diesen Tagen an Zeiten erinnert, als ihr Klub weniger Interesse auf sich zog, was wiederum ein Paradoxon war. Ein Andrang wie früher zu Vorbereitungsspielen herrschte da auf dem Gelände an der Alten Försterei. Allerhand Leute, über eintausend, waren gekommen, um einer Trainingseinheit vor dem Punktspielstart am Sonntag gegen Mainz 05 (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) beizuwohnen.

Die Volksfestatmosphäre hatte einen Grund: einen, der künftig die Nummer sechs bei den Berlinern tragen wird. Am späten Dienstagabend hatte Union die Verpflichtung des 29 Jahre alten Nationalspielers Robin Gosens bekanntgegeben. Der Transfer löste dann einen im Stadtteil Köpenick ungekannten Personenkult aus. Der Spieler freute sich ebenso wie die Zuschauer bei der Trainingseinheit, jedenfalls wenn man der Mitteilung aus der Presseabteilung Glauben schenken darf.