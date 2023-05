Pleite im Halbfinal-Hinspiel : Ein echter Römer bestraft Leverkusen

Der Traum vom Endspiel ist in Gefahr für Bayer Leverkusen. Als die Rheinländer in einem engen Duell einen Augenblick lang nicht auf der Höhe sind, schlägt die AS Rom zu. Eigene Chancen lässt Bayer ungenutzt.