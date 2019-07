Der FC Bayern war immer 100 Prozent Uli Hoeneß. Zuletzt fühlte sich das manchmal, zum ersten Mal, anders an. Sein letzter Auftritt in alter Hoeneß-Manier führte zu einem Rüffel. Geht er nun? Sicher ist nur: Einen wie Hoeneß wird es nicht noch mal geben.

Hoeneß hört auf! Die Schlagzeile bleibt vorerst noch spekulativ. Der Präsident selbst will erst Ende August vor dem Aufsichtsrat erklären, ob er sich nochmals zur Wahl stellt. Tut er es nicht, und dafür sprach schon vor der Meldung der „Bild“-Zeitung vom Dienstagabend sehr viel, hat das wohl nicht zuletzt mit der jüngsten Mitgliederversammlung des FC Bayern im November zu tun, als ihn die Attacken eines rhetorisch und faktisch gut munitionierten Hoeneß-Gegners, Wortführer einer erstmals hörbaren Opposition im zuvor stets huldvollen Wahlvolk, nachhaltig erschütterten.

„Das war’s noch nicht“, so hatte der von den Mitgliedern noch frenetisch bejubelte Satz gelautet, mit dem Hoeneß sich 2014 vom Amt und in die Haft wegen Steuerhinterziehung verabschiedete. Er machte die Ankündigung wahr, kehrte umjubelt zurück und tut seitdem mit dem eigenen, dem Bayern-Lager, das, was ihm zuvor jahrzehntelang mit dem Rest von Fußball-Deutschland so brillant wie geschäftstüchtig gelungen war: Er polarisiert. Der Mehrheit der Fans und Mitglieder, die fand, dass der zum kühlen Weltunternehmen expandierende FC Bayern einen herzhaften Anführer alter Schule brauche, um sich nicht zu sehr von der Basis zu entfernen, steht eine neue, vernehmbare Minderheit gegenüber, die sich vom alten Patriarchen distanziert.