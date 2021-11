Schadenfreude bei Uli Hoeneß : „Euer Geld, das reicht nicht!“

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat gegen die finanzkräftige Konkurrenz Paris Saint-Germain und Manchester City, die mit viel Geld aus Qatar oder Abu Dhabi finanziert werden, gestichelt. „Bis jetzt haben sie gar nichts gewonnen. Gar nichts. Keinen einzigen Champions-League-Titel haben die zwei Vereinigungen“, sagte er dem Podcast „11 Leben“, der sich in 16 Episoden über insgesamt rund 27 Stunden kritisch mit dem Leben und Wirken von Hoeneß auseinandersetzt.

Für den 69 Jahre alten Hoeneß sei der Reiz, „denen zu zeigen, „euer sch… Geld, das reicht nicht!“„ Angesprochen auf den qatarischen Klub-Boss Nasser Al-Khelaifi von PSG, sagte der langjährige Bayern-Präsident: „Der Unterschied zwischen ihm und mir ist: Ich habe das Geld hart erarbeitet und er hat es geschenkt bekommen.“

Im Finale der Königsklasse 2020 hatten die Bayern gegen PSG mit 1:0 triumphiert, in der vergangenen Spielzeit setzten sich die Franzosen im Viertelfinale nach einem 3:2-Erfolg in München und einem 0:1 im Rückspiel dank der Auswärtstorregel durch. „Die werden auch weiterhin gegen uns verlieren“, betonte Hoeneß: „Nicht immer, aber manchmal.“ Das müsse das Ziel sein, „und wenn wir gegen die gewinnen, freue ich mich tierisch“.

„Wir haben ein total reines Gewissen“

Nach neun Meisterschaften in Serie würde sich Hoeneß in der Bundesliga mehr Wettbewerb wünschen. „Sollen wir jetzt den Betrieb einstellen, damit die Bundesliga wieder spannend wird oder sollen wir in Zukunft mit zehn Mann spielen? Das ist doch eine leidige Diskussion. Ich bin auch nicht glücklich, wenn ich sehe, dass wenn wir 1:0 führen, dass nicht mehr viel passieren kann. Das gefällt mir auch nicht“, sagte Hoeneß. Der FC Bayern werde aber einen „Teufel tun zu sagen, nach einer 3:0-Führung spielen wir nur noch zu sechst weiter.“

Für Hoeneß sind die Berichte über das vermeintlich gekaufte „Sommermärchen“ eine Mär. „Die WM 2006 ist nicht gekauft worden. Da bin ich ganz sicher“, sagte Hoeneß in dem Podcast. Auch der in diesem Zusammenhang einst beschuldigte damalige WM-OK-Chef Franz Beckenbauer „weiß gar nichts“, behauptete Hoeneß. Der Prozess um das Heim-Turnier war im April 2020 wegen Verjährung eingestellt worden.

„Kein Schwein hat damals an die WM-Bestechlichkeit geglaubt. Die ich auch absolut nicht sehe. Hundertprozentig nicht“, betonte Hoeneß auch mit Blick auf vermeintlich fragwürdige Testspiele seiner Bayern rund um die WM-Vergabe im Ausland. „Wir haben ein total reines Gewissen“, sagte Hoeneß.

Die Münchner hätten damals „ein Angebot bekommen, diese Spiele zu machen, haben irre viel Geld dafür gekriegt, irre viel Geld. Und dann sind wir hingefahren und haben gespielt“, berichtete Hoeneß und meinte: „Wenn ich ein Angebot in der Größenordnung bekomme für ein Freundschaftsspiel, da frag‘ ich nicht lang.“ Es sei „alles korrekt“ gelaufen, ergänzte er und meinte: „Wissen Sie, was Sie im Ausland denken? Die Deutschen sind schön blöd. Dass Sie nach 20 Jahren noch darüber nachdenken, was war. So blöd können nur die Deutschen sein.“