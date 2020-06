Uli Hoeneß zur Corona-Krise : „Jetzt können alle gerne nach Deutschland schauen“

Dass in Deutschland in der Fußball-Bundesliga und auch der Basketball Bundesliga (BBL) wieder Spitzensport betrieben werde, ist für Uli Hoeneß ein starkes Signal. „Ich glaube, dass der deutsche Sport genau wie die deutsche Politik in dieser Krise wirklich vorbildlich gearbeitet und Meilensteine für alle anderen Länder auf der Welt gesetzt haben. Insofern können jetzt gerne alle nach Deutschland schauen“, sagte er der Abendzeitung (Mittwochsausgabe).

Für den Ehrenpräsidenten des FC Bayern ist der deutsche Fußball-Rekordmeister in seiner aktuellen Verfassung kaum aufzuhalten. „Für diese Mannschaft gibt es im Moment keine Hindernisse“, sagte der 68-Jährige: „Wenn sie so spielt wie jetzt, wird sie überall um den Titel mitspielen können.“ In der Bundesliga könnte die Mannschaft von Hansi Flick bereits am 31. Spieltag die achte Meisterschaft in Serie perfekt machen.

Im DFB-Pokal kämpfen die Münchner an diesem Mittwoch (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, bei Sky und in der ARD) gegen Eintracht Frankfurt um den Finaleinzug. Die Champions League, in der die Münchner vor der Corona-Zwangspause dank des 3:0 im Hinspiel beim FC Chelsea auf Viertelfinalkurs lagen, soll dem Vernehmen nach im August in einem Finalturnier ausgespielt werden. „„Das ist ganz egal, ob Geisterturnier oder nicht: Wenn die Mannschaft so spielt wie in Leverkusen, wird sie dieses Jahr um jeden Titel mitspielen können“, sagte Hoeneß.

Das Wort „Triple“ nehme er aber „nie in den Mund“, sagte Hoeneß. „Das kann man nicht planen, das entwickelt sich. Man muss von Spiel zu Spiel denken und dann werden sich die Dinge schon gut entwickeln.“ Die ganze Mannschaft spiele momentan „wie aus einem Guss. Da braucht man sich im Moment keine Sorgen machen“, ergänzte der ehemalige Aufsichtsratschef.

Dass ein mögliches Finalturnier der Königsklasse Anfang August gut einen Monat nach Ende der Bundesliga-Saison stattfindet, sieht der langjährige Bayern-Boss nicht als Problem an. Er lobte Trainer Flick, der „einen super Job“ mache. In der Corona-Zwangspause sei gut gearbeitet worden. „Und der Zusammenhalt der Mannschaft mit dem Trainer scheint hundertprozentig zu funktionieren. Daraus schöpft die Mannschaft ihre Kraft.“

Der 68-Jährige sieht dabei auch seine Nachfolge bestens geregelt. Das ganze Team, der Vorstand mit Karl-Heinz, Hasan, Oliver, Herbert (Rummenigge, Salihamidzic, Kahn und Hainer; Anmerkung der Redaktion) und allen anderen, die arbeiten prima zusammen, was ich so sehe. Da kann man sehr, sehr zufrieden sein“, sagte Hoeneß, der sich 2019 von seinen Ämtern als Klub-Präsident und Aufsichtsratschef zurückgezogen hatte.

Für Hoeneß wäre ein Titelgewinn beim Finalturnier der Basketball-Bundesliga mit zehn Klubs nicht weniger wert als ein Titel am Ende einer regulären Saison. „Für mich ist eine Meisterschaft immer eine Meisterschaft, egal unter welchen Bedingungen“, sagte Hoeneß. „Wir haben ja eigentlich bis zum Abbruch souverän in der BBL gespielt und waren mit großem Abstand vorne. Insofern wäre es sehr schade, wenn wir diese große Leistung bis zum März nicht in eine Meisterschaft ummünzen können“, sagte Hoeneß.

Bis zur Unterbrechung der Saison wegen der Corona-Krise hatten die Bayern nur zwei Mal verloren. Zum Auftakt des Meisterturniers setzte es dann eine klare Niederlage gegen Ratiopharm Ulm. Am Montag folgte der erste Sieg über Crailsheim. Die Basketballspieler ermitteln ihren deutschen Meister derzeit unter strengen Hygienevorschriften bei einem dreiwöchigen Turnier in München ohne Zuschauer. Das entscheidende Finale findet am 28. Juni statt.