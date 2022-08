Technische Hilfe beim Abseits : Wie künstliche Intelligenz den Fußball verändert

Kein Roboterschiedsrichter: Halb automatische Abseitstechnologie hin oder her – zum Winken braucht es einen Menschen an der Seitenlinie. Bild: Picture Alliance

Wenn Eintracht Frankfurt am Mittwoch um den europäischen Supercup spielt, bekommt es der Europa-League-Sieger nicht nur mit königlicher Exzellenz von Real Madrid, sondern auch mit künstlicher Intelligenz zu tun. Beim Spiel in Helsinki wird erstmals in Europa bei einem Spiel in einem offiziellen Wettbewerb die halb automatische Abseitstechnologie, kurz SAOT für Semi-Automated Offside Technology, genutzt.

Der Fußball-Weltverband (FIFA) hat drei Jahre an der virtuellen Abseitsfahne gearbeitet. Die Testergebnisse beim Arab Cup Ende des vergangenen Jahres und bei der Klub-Weltmeisterschaft im Februar 2022 waren offenbar so überzeugend, dass die FIFA die Technik bei der WM in Qatar in diesem Winter auf ihrer größten Bühne vorführen wird.