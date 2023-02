Fern gesehen: Wer einen Abstieg vermeiden, Schulden tilgen oder Stars kaufen will, wird eher an einem Verkauf der Medienrechte interessiert sein. Bild: picture alliance / Norbert Schmidt

Mancher Kritiker muss staunen angesichts der Lage des deutschen Männerfußballs im Februar. Drei Klubs aus der Bundesliga stehen im Achtelfinale der Europa League, der FC Bayern und Borussia Dortmund haben gute Chancen, das Viertelfinale der Champions League zu erreichen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sind ebenfalls noch dabei. Das Titelrennen in der Liga ist spannend wie lange nicht, und der Abstiegskampf gleicht einem ausgeklügelten Thriller. Die Momentaufnahme zeigt ein Bild blühender Landschaften.

In Spanien tobt hingegen ein Skandal um Zahlungen des FC Barcelona an einen Schiedsrichter-Funktionär, in Italien wurden Juventus Turin wegen gefälschter Bilanzen 15 Punkte abgezogen und in England, dem heiligen Land des kommerziellen Fußballs, warnt die Regierung angesichts der unberechenbaren Einflüsse von Investoren vor einer düsteren Zukunft.