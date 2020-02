Hoffenheims Trainer Schreuder : „So langsam reift hier etwas“

Sie haben es in der Hinrunde als erster Hoffenheimer Trainer geschafft, mit Ihrer Mannschaft beim FC Bayern München zu gewinnen. Was hat dieses 2:1 damals bei Ihren Spielern ausgelöst?

Der Sieg hat den Glauben an das, was wir auf dem Platz vorhaben, gestärkt. Wir sind ja mit vielen neuen Spielern nach dem Weggang von Demirbay, Schulz, Joelinton, Amiri und anderen in die neue Spielzeit gestartet. Da macht so ein Erfolg psychologisch schon viel aus. Die Spieler haben danach noch mehr an das geglaubt, was wir machen. Das mag auch dazu beigetragen haben, dass wir die folgenden vier Bundesligaspiele ebenso gewonnen haben.