Hoffenheim-Trainer im Interview : „Ich habe das emotionale Hoeneß-Gen“

Viele Menschen staunen, dass die TSG Hoffenheim in der Bundesliga auf Platz vier steht und damit ein Champions-League-Kandidat für die kommende Saison ist. Sind Sie über diese steile Aufwärtsentwicklung nach Rang elf selbst überrascht?

Ich habe diese erfreuliche Entwicklung für möglich gehalten und schon relativ früh gespürt, dass es in diese Richtung gehen kann. Es hat sich zunächst zwar nicht an jedem Wochenende in dem entsprechenden Ergebnis niedergeschlagen, aber es war doch schon zeitig zu sehen, dass wir uns in vielen Bereichen weiterentwickeln. Daraus folgen dann normalerweise auch die passenden Ergebnisse, und so ist es dann auch gekommen. Wir waren ja trotz widrigster Begleitumstände mit andauernden Ausfällen wichtiger Leistungsträger in der Rückrunde der vergangenen Saison schon Siebter.