Nagelsmanns RB Leipzig : „Wir sind noch nicht gut genug, um Meister zu werden“

Leipzig steht vor der Rückrunde an der Spitze der Bundesliga. Reif für den Titel ist der Tabellenführer aber in dieser Saison noch nicht – findet der eigene Trainer. Derweil hat der Klub sein Auge auf neue Spieler geworfen.

Tabellenführer RB Leipzig ist nach Ansicht von Trainer Julian Nagelsmann derzeit noch nicht reif für den ersten Meistertitel in der Fußball-Bundesliga. „Wir müssen uns entwickeln. Aktuell sind wir noch nicht gut genug, um Meister zu werden“, sagte der 32-Jährige der „Bild“-Zeitung (Freitag). Sein Team stehe zum Start in die Rückrunde auf dem ersten Rang, „weil viele andere nicht die Performance haben, die sie haben könnten“, ergänzte der Coach.

Um den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte zu holen, müsse sein Team in der Rückrunde auch gegen Rekordmeister FC Bayern und Borussia Dortmund gewinnen. „Sonst wird es am Ende der Saison einfach schwer.“ Gegen beide Teams gab es für RB in der Hinrunde ein Remis. Auch Borussia Mönchengladbach und den FC Schalke hält Nagelsmann für Titelkandidaten. Mit 37 Punkten aus 17 Spielen steht Leipzig nach der Hinrunde an der Tabellenspitze, gefolgt von Gladbach (35 Punkte), dem Serienmeister FC Bayern (33) und Borussia Dortmund (30).

Leipzig will derweil für mögliche Abgänge im Sommer gewappnet sein und stellt sich für die Zukunft auf. Die Sachsen bemühen sich derzeit intensiv um die Verpflichtung von Nationalspieler Benjamin Henrichs, der 2017 zusammen mit Timo Werner den Confed Cup in Russland gewann. Der 22 Jahre alte Profi von AS Monaco soll sich mit den Leipzigern einig sein. Bei der Ablöse habe der Verein „noch andere Vorstellungen als wir“, sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche der „Bild“. Der Zeitung zufolge habe sich Henrichs gegen einen Wechsel zum FC Bayern entschieden.

Parallel dazu soll RB Interesse an einer Verpflichtung des französischen Abwehrtalents Tanguy Kouassi von Paris Saint-Germain zeigen. Laut einem Bericht der Zeitung „Le Parisien“ will der Bundesligist den 17 Jahre alten Innenverteidiger im Sommer unter Vertrag nehmen. Kouassi, der im Dezember drei Profi-Einsätze im Team von Thomas Tuchel bestritten hat, kann ablösefrei wechseln. Kouassi wäre nach Christopher Nkunku und dem derzeit nach Monaco verliehenen Jean-Kévin Augustin der dritte ehemalige PSG-Profi in Leipzig. Und nach Nkunku, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté und Nordi Mukiele zudem der fünfte Franzose im Team von Nagelsmann.

Die Verstärkung der Abwehr wäre sinnvoll, da Innenverteidiger Upamecano Leipzig im Sommer verlassen könnte. Er soll eine festgeschriebene Ablösesumme von angeblich 80 Millionen Euro kosten. Zudem ist der im Sommer 2021 auslaufende Vertrag von Nationalspieler Lukas Klostermann noch nicht verlängert worden. Laut „Sport Bild“ soll der deutsche Rekordmeister FC Bayern an einer Verpflichtung des variabel einsetzbaren Verteidigers interessiert sein.