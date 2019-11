Beierlorzer und Mainz 05 : Speed-Dating auf Fußball-Art

Gerade entlassen, schon wieder im Job: Achim Beierlorzer musste in Köln gehen und heuerte in Mainz an. Bild: AFP

Am Sonntag (18.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) könnte Mainz 05 von Quersubventionierung profitieren. Denn auf den Gegner TSG Hoffenheim hat sich der neue Trainer Achim Beierlorzer zum Großteil noch auf Kosten des 1. FC Köln vorbereitet. Die Gegneranalyse benötigte Beierlorzer schließlich gerade erst vor zwei Wochen, als er zum letzten Mal als Trainer der „Geißbockelf“ auf der Bank saß. Sein altes Team des Tabellen-Siebzehnten war damals zumindest so gut vorbereitet, dass es beinahe die Siegesserie der Hoffenheimer beendet hätte. Ein Elfmeter in der achten Minute der Nachspielzeit bescherte 1899 Hoffenheim dann aber doch noch den fünften Sieg in Serie und besiegelte Beierlorzers Schicksal.

Bundesliga Liveticker

Die Tür in Köln ging zu, in Mainz öffnete sich eine andere. Und so kann Beierlorzer nach dem ungewöhnlichen „fliegenden Wechsel“ vom einen Spieltag zum nächsten, der in der Bundesligageschichte bislang eher gestandenen Größen wie Felix Magath oder Dieter Hecking vorbehalten war, sein Analysematerial abermals nutzen. Nur 16 Tage später muss er sein neues Team auf das Auswärtsspiel in Sinsheim einstellen. „Bei der Vorbereitung wird Achim Beierlorzer vielleicht ein bisschen Zeit gewinnen, da die Szenen auf seinem Laptop noch recht frisch sein dürften“, scherzte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen in dieser Woche in der „Heilbronner Stimme“.

Beierlorzer bezeichnete die Situation ebenfalls als kurios und freute sich, Zeit gewonnen zu haben zur Beschäftigung mit seinem Team und dessen Umfeld. Er habe im „Speed-Dating“ alle Spieler und Mitarbeiter kennenzulernen versucht. „Ich habe tolle Eindrücke gesammelt und bin sehr gut aufgenommen worden“, sagte er am Freitag. Beierlorzer berichtete dabei auch von einem „außerordentlichen Gespräch“ mit dem vor zwei Wochen entlassenen Vorgänger Sandro Schwarz, das ihm sehr geholfen habe. Seine Spieler habe er zudem durch Trainingseinheiten und Einzelgespräche ganz anders kennenlernen können als durch die Vorbereitung aufs Spiel des

1. FC Köln in Mainz, das ebenfalls erst vier Wochen zurückliegt. „Das sind natürlich viel intensivere Eindrücke als in einer Gegneranalyse. Man lernt die Spieler persönlich kennen, wie sie mit vergebenen Chancen im Training oder einem verlorenen Zweikampf umgehen“, sagte Beierlorzer, der am Mittwoch seinen 52. Geburtstag beging, an dem er eigentlich mit seiner Frau in einen Urlaub aufbrechen wollte. Keine Zeit hat der Trainer hingegen damit verloren, die Reaktionen unter den Anhängern von Mainz 05 in den sozialen Medien zu sondieren.

Dort schlug dem Trainer viel Skepsis entgegen, weil viele Fans bezweifeln, dass ein in Köln bei nur sieben Punkten aus elf Spielen recht erfolgloser und weithin unbekannter Coach bei einem bislang immerhin um zwei Punkte erfolgreicheren Tabellensechzehnten die Wende zum Besseren schaffen kann. „Ich habe weder Facebook noch Twitter noch Instagram. Und das ist auch gut so“, sagte Beierlorzer. „Jeder darf seine Meinung haben, und Meinungsfreiheit ist wichtig für unsere Gesellschaft. Aber ich weiß, dass der Respekt in den sozialen Netzwerken etwas zu kurz kommt.“

Sportvorstand Rouven Schröder sah diese Reaktionen vor seiner Entscheidung für Beierlorzer voraus, er blieb aber der Klubtradition treu. Mainz 05 geht seit langem bei der Trainersuche unkonventionell vor. Nur so kamen einst die von den Fans meist ähnlich skeptisch beurteilten Berufungen von Jürgen Klopp, Thomas Tuchel oder auch zuletzt von Schwarz oder dessen Vorgänger Martin Schmidt zustande, die allesamt ohne Bundesligaerfahrung aus dem Verein selbst rekrutiert wurden.

Schröder hätte den im Abstiegskampf bewährten Feuerwehrmann oder einen in der Bundesliga bereits nachweislich erfolgreichen Trainer verpflichten können, um sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen. Stattdessen vertraute er auf seine Erfahrungen mit Beierlorzer aus der Zeit, als dieser unter dem Sportlichen Leiter Schröder in der U17 von Greuther Fürth die ersten Trainerschritte in einem Profiklub ging. Er verfolgte den Werdegang auch während der folgenden Stationen als Nachwuchs-, Interims- und Kotrainer unter Ralf Rangnick bei RB Leipzig sowie bei Jahn Regensburg in der Zweiten Bundesliga. „Die Erfahrung, die er beim 1. FC Köln gemacht hat, mindert meine fachliche Einschätzung nicht“, sagt Schröder. „Mich hat schon immer beeindruckt, wie Achim Dinge löst.“

Mehr zum Thema 1/

Beierlorzer selbst präsentierte nun erst einmal einen Lösungsansatz aus seiner früheren Profession als Mathematiklehrer. Die Erfolgsaussichten im ersten Spiel bei einem Gegner, der zuletzt in Serie Spiele gewonnen hat, seien gar nicht so schlecht. „Rein statistisch gesehen, haben wir gute Chancen: Je länger eine Serie ist, umso weniger wahrscheinlich ist es, dass sie fortgesetzt werden kann“, sagte er. Es ließen sich gewiss Gegenargumente aus der Stochastik finden, aber die blendet Beierlorzer lieber erst einmal aus.